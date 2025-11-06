樺漢10月營收雙衰退 強化推動三大平台佈局

樺漢強調，公司將持續透過工業物聯網的資料連結、智慧軟體的決策洞察、以及智慧工廠的自主營運，從價值面提升AI技術導入的驅動能力。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）10月營收116.4億元，月減2.3％、年減5.3％，今年前10個月營收累計為1141.2億元、年減4.1%；管理層今天表示，面對全球產業數位化與AI化浪潮，公司持續以軟硬整合、雲地結合、AI賦能為核心，推進自有平台「ESaaS」服務與三大平台戰略佈局。

樺漢指出，目前公司以AI轉型為核心策略，於10月完成旗下三大事業群的策略性重組，重新劃分為：工業物聯網事業群（Industrial IoT）、智慧軟體與方案事業群（AI Software & Solutions）以及智慧工廠與廠務事業群（Smart Factory & Facility Engineering），全面深化邊緣AI（Edge AI）運營技術與資訊技術（OT/IT）的整合與落地應用。

10月各事業群表現方面，工業物聯網事業群營收達56.9億元，月減6.7％、年減6.0％；智慧軟體與方案事業群營收18.1億元，月減10.0％、年增8.1％，續攻高毛利產品驅動成長；智慧工廠與廠務事業群營收41.4億元，月增8.8％、年減9.3％。

其中，樺漢個體10月營收達19.4億元，月增9.7％、年增36.8％，受惠於全球智慧製造、邊緣AI運算系統、機器視覺、AI資料中心、網路安全通訊、數位雙生、雲地整合系統等需求成長。另外，集團的「ESaaS」智慧平台整合方案（Ennoconn Solution as a Service）同步展現成長動能。

樺漢強調，公司將持續透過工業物聯網的資料連結、智慧軟體的決策洞察、以及智慧工廠的自主營運，從價值面提升AI技術導入的驅動能力，以精準回應市場需求，持續邁向全球智慧製造、智慧城市、ESG與智慧物聯網（AIoT）解決方案的永續新時代。

