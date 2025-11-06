momo第三季、前三季獲利皆見雙減

富邦媒第三季每股稅後盈餘2.11元。圖右為總經理谷元宏，左為momo雙11活動大使李珠珢。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日公告第三季稅後淨利5.59億元，季減14%、年減16%，每股稅後盈餘（EPS）2.11元，前三季稅後淨利為20.7億元、年減12%，每股稅後盈餘7.81元。

受電商市場競爭加劇、今年加大新業務投資佈局等因素影響，富邦媒今年營運終止連10多年成長態勢，轉為衰退。總經理谷元宏日前指出，今年台灣零售消費冷清也影響營運，不過展望第四季將迎雙11檔期、又有普發1萬政策推力，買氣有望強於去年。

富邦媒今則指出，第三季GMV仍維持正向成長，持續以「平台深化、數據驅動、體驗升級」為策略主軸，打造新一輪成長引擎。「mo店+」平台截至9月底上架商品突破300萬件、精選商家逾8000家，商品豐富率與會員滲透率同步成長，展現平台在商家與商品兩端的擴張動能。

此外，momo的訂閱制「moPlus」高貢獻會員購買力持續攀升、續留力表現穩健，第四季將推出全新「輕量級訂閱方案」，以差異化回饋與分層機制擴大滲透率，強化會員經營，推動整體會員結構升級。

展望第四季，富邦媒指出，團隊將全力以赴迎戰雙11、雙12檔期，整合新業務與會員動能，在穩健中創造新的成長節奏，以長線布局推動穩健成長。

富邦媒指出，從「mo店+」擴大生態規模、「moPlus」深化會員價值，到AI科技驅動的服務升級與跨境業務啟動，momo已逐步形成以科技、會員、數據與國際化為核心的成長引擎。

