比輝達更值得重押！外媒喊「台積電」才是真正贏家 理由曝光

〔財經頻道／綜合報導〕半導體是科技的基石，為構成晶片的核心元件，支撐著人工智慧（AI）在全球數據中心中的運算與訓練。投資媒體《The Motley Fool》報導，設計並銷售這些晶片的輝達（NVIDIA）在AI浪潮中無人能敵，股價2025年已飆升50%，但報導指出，華爾街認為這檔「超級晶片股」更值得重押，它正是台積電。

根據《CNN Business》彙整的目標價資料，華爾街49位分析師對台積電的平均目標價為355美元，其中最高預測為400美元、最低為290美元。分析師們普遍看好台積電的未來表現。

華爾街為何如此看好台積電？首先，台積電是全球最大的晶圓代工廠，專門替其他公司製造晶片。根據Counterpoint Research的資料，台積電在今年第二季的全球晶圓代工市場中，以營收市佔率71%穩居龍頭。更令人注目的是，台積電的市佔率還在持續上升，去年初為63%，短短6個季度便大幅提升。

由於台積電在技術與產能上的領先，成為這些AI晶片設計公司的「唯一選擇」。輝達對台積電業務的貢獻尤其顯著，目前台積電負責生產輝達的Hopper架構晶片及其後繼產品Blackwell，並將代工即將問世的下一代架構Rubin。

台積電的代工霸主地位，使它成為AI與半導體領域的「鏟子股」（pick-and-shovel stock），意即不論哪家AI公司贏得市場，晶片都可能由台積電製造。更重要的是，只要全球AI資料中心投資持續增加，台積電就能受惠。

好消息是，這股資本支出熱潮仍在持續。主要AI巨頭如OpenAI、Meta、Google母公司Alphabet、Oracle與微軟（Microsoft）在最新財報中皆上調了資本支出預期。根據顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）的研究，為滿足AI與新興科技的龐大運算需求，未來五年全球資料中心支出可能高達7兆美元。

儘管資料中心熱潮不會永遠持續，但半導體是所有科技的核心，隨著自駕車、機器人等新興產業崛起，台積電仍將持續受益。

目前分析師預估，台積電未來3至5年平均年獲利成長率將達29%。以2025年盈餘預估計算，本益比約為29倍。以其成長潛力來看，這樣的估值堪稱便宜，也難怪華爾街普遍看多。若公司能如預期成長，台積電極可能成為下一個長線贏家。

