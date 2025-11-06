普發現金王道銀「加倍奉還」 單筆消費滿萬元可抽獎20次

響應政府普發現金1萬，王道銀行推出「普發存王道 加倍奉還」活動。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕普發現金萬元5日開放線上登記，王道銀行宣布推出「普發存王道加倍奉還」，即日起至12月31日止，選擇以「登記入帳」方式領取普發現金且成功入帳王道銀行帳戶，活動期間內持「王道簽帳金融卡」刷卡一般消費滿額，即可獲得抽獎機會，有機會獲得新台幣現金2萬元、礁溪晶泉丰旅雙人住宿兌換券、漢來海港雙人餐券或統一超商電子禮券等好禮。

響應政府普發現金1萬，王道銀行推出「普發存王道加倍奉還」活動，即日起至12月31日止，客戶至「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站（https://10000.gov.tw/）選擇以「登記入帳」方式領取普發現金，且成功入帳王道銀行帳戶，並於活動期間內持王道簽帳金融卡刷卡一般消費，單筆消費金額滿新台幣1000元，即可獲得1次抽獎機會，單筆消費金額滿新台幣2000元即可獲得2次抽獎機會，金額每增加1000元即可多一次抽獎機會，依此類推，累計每人最高可獲10次抽獎機會；若單筆消費金額滿新台幣1萬元（含）以上，將可直接獲得20次抽獎機會，每人最多可獲得20次抽獎機會，每人最多中獎1次。

請繼續往下閱讀...

王道銀行準備的抽獎禮品，包括新台幣2萬元現金獎5名、礁溪晶泉丰旅雙人住宿兌換券5名、漢來海港或饗食天堂雙人餐券10名、統一超商面額新台幣500元電子禮券20名，及統一超商面額新台幣50元電子禮券200名。中獎名單預計於2026年2月28日前，於王道銀行官網公告，並發送簡訊通知中獎者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法