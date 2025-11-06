巨有Q3每股盈餘1.26元 全年營收有望創新高

巨有今年營收有望創新高。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）設計服務公司巨有科技（8227）公布第三季度財報，受惠於高階製程NRE（委託設計）專案挹注，第三季合併營收4.62億元，創下單季新高，季增67%，年增210.4%；毛利率19.3%，季減7個百分點，年減15.5個百分點，主因為新接專案導入初期之產品組合調整，營業利益為0.46億元，營業利益率為10%，季減2.8個百分點，年增5.6個百分點，營業外淨收入為0.22億元，主要來自於外幣兌換淨利0.1億元、利息淨收入及其他收益0.12億元，稅後淨利為 0.5億元，單季每股稅後盈餘為1.26元。

巨有前三季度累計營收9.34億元，年增93.9 %；毛利率為21.2 %，年減6.6個百分點，營業利益為0.81億元，營業利益率為8.7%，年增3.9個百分點；稅後淨利為0.55億元，前三季度累計每股稅後盈餘為1.4元。

展望後市，巨有表示，雖然第四季營收預期將因部分專案排程調整而低於第三季，但公司全年度營收仍將創下歷史新高。此外，目前大環境仍有美國關稅及新台幣匯兌波動等不確定因素，然而公司積極布局及承接客戶端的高階製程委託設計（NRE）專案數持續增加，以及未來高階新製程量產（MP）需求，預期皆將成為公司營運動能持續成長的主要驅動力。

巨有指出，隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）成為全球半導體產業主要成長動能，將持續聚焦 AI 加速器、資料中心與人形機器人等新興應用市場，結合 2.5D／3D 先進封裝與 Die-to-Die 高速互連架構，協助客戶縮短產品開發與上市時程。公司並藉由 TSMC Design Center Alliance（DCA）與 Synopsys IP OEM Program 的技術資源，持續強化3奈米至16奈米 製程的設計與量產能力，積極擴大高階製程專案布局。

