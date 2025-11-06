普發現金再撒銀彈 兆豐銀前2000名加碼送百元刷卡金

普發現金再加碼，兆豐銀行宣布免抽獎，刷兆豐卡滿1萬就送100，再抽萬元刷卡金。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕普發現金開放登記才第2天，就有銀行備足銀彈再撒第二波優惠，兆豐銀行原本推出「萬元刷卡金」抽獎活動，除了「登記入帳」至兆豐銀行帳戶外，還要求得刷兆豐卡「累積1萬元」的一般消費，才可獲得一次抽獎資格，今日該行宣布「第二波加碼」，前2000名符合抽獎資格的存戶，加碼多送100元刷卡金。

全民普發1萬元上路，為鼓勵存戶選擇自家銀行帳戶登記撥款，各銀行都祭出萬元現金、手機、點數等大禮提供抽獎。公股龍頭兆豐銀行今（6）日宣布驚喜加碼，繼日前推出抽萬元刷卡金優惠後，今日再祭出第二彈超優回饋，民眾不需賭運氣抽獎，只要普發現金「登記入帳」至兆豐銀行帳戶，於114年11月12日至115年4月30日的期間，刷兆豐信用卡累積滿1萬元，前2000名直接加碼送100元刷卡金，同時還能再抽1萬元刷卡金、猛獅文青包及行李電子秤。

兆豐銀指出，普發現金開跑首日已有超過100萬人完成登記，如何放大這筆意外之財，創造更高效益，也成為近日網友熱議重點。多數金融機構皆以抽獎為優惠，想拿好康還得拚運氣，兆豐銀行為響應政府美意，特別追加銀彈，再推出免抽獎直接送的優惠。

兆豐銀行提醒，若還沒兆豐信用卡的民眾，別錯過「辦卡首刷禮」的機會，今（114）年底前，新戶申辦兆豐指定信用卡，只要申請電子帳單跟帳戶自扣，核卡後30天內刷滿3000元，就能獲得20吋臺灣吧授權行李箱或刷卡金500元，讓普發現金萬元價值再放大。

