建準前三季賺贏去年全年 明年更旺

建準今日舉辦線上法說會。圖左為財務長李為仁，右為執行副總吳晉賜。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱風扇廠建準（2421）執行副總吳晉賜今日表示，第三季已開始出貨輝達（NVIDIA）GB200、GB300伺服器產品，帶動單季獲利創新高，第四季正積極爭取新訂單，有GPU新案帶動、ASIC客戶訂單動能強勁，加上各事業群都維持成長，對第四季、明年營運樂觀看待。

建準第三季營收49.34億元，毛利率31.33%，稅後淨利6.94億元，季增86%、年增99%，每股稅後盈餘2.55元，創單季新高，前三季稅後淨利為15.4億元、年增46%，每股稅後盈餘5.65元，也超過去年全年。

此外，建準第三季的伺服器營收比重達46.8%、季減0.4個百分點，而AI伺服器比重則為23.5%、則季減0.7個百分點，主因是部分客戶產品換代影響。吳晉賜表示，GPU、ASIC伺服器的需求持續增溫，樂觀看第四季風扇的出貨動能，明年也有望優於今年。

吳晉賜指出，CSP（雲端服務供應商）拉貨動能強勁，且因AI伺服器熱功耗增加，所需風扇都是對轉扇、也有客戶切入高電壓產品，產品單價提升，對營運有明顯助益；因產品組合轉佳，明年毛利率也將可望優於今年。

不過針對輝達（NVIDIA）新一代VR200架構，吳晉賜表示，目前還不確定風扇用量、顆數。不過目前來看，有GPU新案帶動、部分客戶的ASIC產品動能強勁，將帶動第四季向上。

針對水冷佈局，吳晉賜則說，第四季新北研發中心、中國產能將同步到位年底將小批量試產水冷板，明年第一季量產，CDU（冷卻液分配裝置）明年上半年取得安規許可後開始銷售，初步將以Tier 2與非主流GPU、ASIC客戶為主要拓展目標。

