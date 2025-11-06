單季賺一個股本 智邦第三季EPS 14元創新高

智邦第三季EPS 14元創新高，入列單季賺逾一個股本行列。 （記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕 智邦（2345）第三季每股稅後盈餘14元，刷新今年第二季歷史新高的9.17元，正式入列單季獲利逾一個股本的公司，累計前三季每股稅後獲利32.18元，也創歷史同期新高。

智邦今日也公布營收，10月營收233.64億元，年增加約114.70%。累計1-10月營收為1996.66億元，年增加約142.50%。

請繼續往下閱讀...

智邦第三季合併營收729.47億元，季增20.36%，年增158.74%；合併營業毛利125.19億元，季增15.32%，年增123.19%；合併營業利益90.01億元，季增10.90%，年增159.89%；合併稅後淨利為78.2億元，季增55.86%，年增195.07%；第三季每股稅後淨利14元。

累計前三季合併營收1,763.02億元，年增146.74%；合併營業毛利319.77億元，年增117.14%；合併營業利益230.22億元，年增173.02%；合併稅後淨利為179.58億元，年增140.25%；每股稅後獲利32.18元。

