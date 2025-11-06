維田第三季每股賺0.25元 年減41.85％

維田看好第四季景氣市況以及訂單能量尚無太大差異，會持續觀察國際經濟及歐美工控需求復甦力道。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田科技（6570）2025年第三季合併營收2億0777.3萬元，季減17.85%、年減1.69%；營業利益963.6萬元，季增12.94%、年減61.76%；歸屬母公司稅後淨利941.7萬元，季減5.05%、年減40.96%；每股稅後盈餘0.25元，季減7.4%、年減41.86%。

維田2025年前三季合併營收6億6627.7萬元、年減1.84%；營業利益4315.4萬元、年減38.45%；歸屬母公司稅後淨利2765.0萬元、年減39.18%；每股稅後盈餘0.74元、年減39.34%。

此外，維田亦表示，目前市況尚稱穩定，惟配合客戶出貨時程調整的情況可能會持續一陣子，單月營收較易出現波動，不過，10月合併營收已回升8113萬元，月增16.9%、年增20.53%，累計前10月合併營收為7.47億元，較去年同期增加0.18%，營運重返成長。

管理層展望第四季，維田看好景氣市況以及訂單能量尚無太大差異，會持續觀察國際經濟及歐美工控需求復甦力道，預期關稅匯率等外部影響將逐漸緩和，第四季營運狀況有望較第三季為佳，2026年延續逐季回升。

