北美汽配展登場 經部首度打造臺灣館

經濟部首次於北美AAPEX展及SEMA展打造臺灣館。左為經濟部次長何晉滄、中間為貿協董事長黃志芳。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球第二大的汽車售後服務零配件展（AAPEX）及北美最大的改裝汽車零配件展（SEMA）於11月4日同時登場，臺灣共有270家廠商參加，為第二大參展國。經濟部也首次在2展打造臺灣館。

美國為臺灣最重要的經貿夥伴之一，隨著汽車產業邁向電動化與智慧化，臺美兩地在電動車及售後市場等領域合作潛力無限。臺灣將持續推動智慧製造與綠色轉型，期盼藉由AAPEX與SEMA兩大展會的平台，深化臺美產業鏈合作，共同創造汽車產業新動能。

經濟部特別選定 AAPEX 展為年度重點推廣平臺，加碼投入資源，打造具國家隊氣勢的臺灣館，邀請買主蒞臨臺灣館與業者交流、舉辦產品發表會。經濟部次長何晉滄也參加本次展覽，並逐一前往參展的臺廠參觀，為業者加油打氣。

外貿協會董事長黃志芳表示，隨著車輛電動化與智慧化趨勢席捲全球，臺灣業者憑藉在ICT與汽配研發的優勢，積極導入AI邊緣運算、感測器整合與數位轉型，車用電子產業有望在2030年前，成為臺灣下一個兆元產值的新興產業，此次台灣精品館進軍SEMA，正是展現我國產業轉型成果與前瞻佈局的具體實踐。

黃志芳於AAPEX開幕典禮後，親自拜訪多家臺灣汽車零配件業者，傾聽業者意見，深入了解其在瞬息萬變的國際局勢下拓展海外市場所面臨的挑戰。

另首次舉辦「Taiwan Night」活動，爭取我商在國際舞台曝光機會。黃志芳除與主辦單位美國汽車維修協會（ACA）副總裁Mark Bogdansky進行交流，探討臺美汽車零配件產業發展趨勢外，現場臺灣業者也紛紛表示本次活動規劃周全、氣氛熱絡，並對貿協的籌辦表達高度肯定。

