國產集團小金雞 惠普前三季獲利創高、明年續衝

國產建材往低碳的全建材集團邁進，近年加速推動綠色營運佈局，不僅混凝土本業穩健成長，旗下的惠普等關係企業，營運表現也十分亮眼。圖右二為國產集團董事長徐蘭英。（圖:國產提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國產建材實業（2504）集團旗下小金雞--上櫃公司惠普（8424）公告第三季財報，單季每股稅後盈餘（EPS）1.3元，累計前三季稅後淨利1.49億元、年增逾2成，創下同期新高，EPS為4.14元。

國產旗下矽酸鈣板廠商惠普受惠於產線持續整改，良率、生產效能有效提升，並獲經濟部節能減碳專案補助，再加上今年營建業處新建案陸續完工的後裝市場需求高峰，帶動今年前3季獲利創下史上同期最高。

惠普目前有3條生產線，近年因應低碳永續的趨勢，持續進行整改，去年更順利爭取到經濟部「以大帶小製造業低碳及智慧化升級補助」，補助案不僅有助公司與供應商一起節能減碳，補助款更發揮降低成本效益，帶動惠普毛利率水準較以往提升。

由於今年和明年均是新建案的完工高峰期，國產表示，這讓惠普所處的一般室內裝修工程市場蓬勃發展，明年營運持續看旺。

