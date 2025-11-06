漢來美食前3季每股賺7.7元 年底續展店

漢來美食（1268）今天董事會通過第3季合併營收14.67億元，季增3.64%、年增2.49%，單季營收刷新歷史同期，單季稅後淨利0.65億元、每股盈餘1.55元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）今天董事會通過第3季合併營收14.67億元，季增3.64%、年增2.49%，單季營收刷新歷史同期，單季稅後淨利0.65億元、每股盈餘1.55元；累計前3季營收46.17億元，年增4.31%，創歷史新高，稅後淨利3.25億元、每股盈餘7.70元，與去年同期相當。

漢來美食表示，前3季營收較去年同期比較增加，主因來自年初農曆新年消費者餐飲需求提高，南港宴會廳、高雄漢來大飯店宴會廳、高雄巨蛋宴會廳等3館在企業尾牙、春酒業績均暢旺。

請繼續往下閱讀...

另外今年從5月到8月，漢來美食集團在全台共開出2個品牌3家分店，分別是上海湯包誠品台南店、台北Dream Plaza店及島語高雄漢神店。新據點的開幕為第3季營收注入強勁動能。

之前受到新光三越百貨停業影響的名人坊台中店，也在9月底重新開幕。中餐品牌營收動能同步回升，成為第3季業績亮點之一。

漢來美食以強調餐飲多元創新與深植在地紮根，在穩扎穩打的展店計畫中，今年底還有由海港自助餐廳桃園台茂店改裝的島語第3店的開幕，完成今年連開4店的擴張動能。緊接著2026年第1季預計還有漢來上海湯包南港LaLa Port分店；及重新改裝的高雄漢來巨蛋會館HiLai Café加入，積極布局全台百貨市場版圖。

隨著政府普發1萬元現金專案拉起全民消費號角，公司同步推出「加碼放大優惠」活動，結合年底尾牙、節慶聚餐旺季的到來，預期將進一步推升第4季營收表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法