AIT谷立言:台拓展國防工業 對印太和平至關重要

〔記者林菁樺／台北報導〕AIT處長谷立言今（6日）提到，美台經貿關係邁向全新的黃金時代，迎來重大商機，背後推手正是來自AI革命，台灣機械業者可協助美國再工業化、打造非紅供應鏈與拓展國防工業。他更點名，無人機系統可整合供應鏈，稀土開採加工設備也是值得投資領域，可提升供應鏈韌性與安全。

谷立言致詞指出，台灣是全球製造業重要基地，擁有完整機械業生態圈，吸引美國企業投資，多年來台美深化半導體、資安領域合作，而美台經貿關係正在邁向全新的黃金時代，對機械公會會員而言，黃金時代迎來美國在工業化、建立安全非紅供應鏈與拓展台灣國防工業基礎。

首先是美國川普總統要加速美國再工業化，重振美國製造實力，美國AI行動計畫也努力帶動投資，如AI基礎設施，要達成這些目標 美國需要機械公會會員擅長的先進製造技術、自動化設備與機械工具，不論透過進出口，還是以投資方式參與，他強調，美國都非常歡迎。

另外，機械公會具備良好條件，為美台信賴及零組件來打造安全供應鏈，譬如說，無人機系統產業，美台正在整合供應鏈，稀土開採與加工設備也是值得投資領域。

谷立言表示，美方也認為拓展台灣的國防基礎，對於維護印太和平至關重要，台灣目標在2030年將國防預算提升到佔GDP 5%，由於台灣製造實力堅強，美國研發生態圈活躍，谷立言說明，台灣很有機會轉型成為國防與軍民兩用產品的生產中心，結合美國創意與台灣的精密工程，可為美台人民帶來更安全繁榮未來。

