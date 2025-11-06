啟碁︰白牌交換器起步晚 錯失AI資料中心商機

啟碁預期明年營收挑戰雙位數成長。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠啟碁（6285）董事長謝宏波表示，美中貿易戰尚未結束，但經過觀察，對未來變化有更高掌握度，預期明年營收挑戰雙位數成長，獲利也可望優於今年，而若大環境穩定、美中關稅戰未再升溫，在主力產品應用擴大，以及新產品加入，有信心在三年內挑戰年營收50億美元（約台幣1500億元）。

謝宏波指出，受到經濟環境與客戶庫存調整影響，今年出現淡旺季不明顯的現象，但目前仍看到多項成長動能，包括 Wi-Fi 7持續成長，5G 產品線表現良好，Switch 與 PON 開始掌握更多機會，LEO 低軌衛星、模組、IoT、天線 等產品線也有新專案與整合案陸續開出，若大環境相對穩定，美中美貿易戰不再再有新變數，未來三年內營收將挑戰50億美元營收。

謝宏波坦言，在白牌交換器起步較晚，因此錯失資料中心商機，但在重新聚焦下，今年取得幾個合作案，今年800G已試產，但占比很低，預期明年可以放量，未來有機會成為主力產品，但若要到總營收佔比10-15%，則是努力的目標。

啟碁第三季稅後淨利6.65億元，EPS為1.39元，前三季稅後淨利20.75億元，年衰退14.74%，EPS為4.35元。謝宏波說，第三季獲利較第二季改善，但未達預期，主要是7月仍受到匯率波動影響，且持續投入研發、業務開發與生產設備的資本支出，以及第三季的季節性費用增加，費用率增至9.4%，若扣除匯率波動，與因產能規劃不確定性所產生的額外製造費用，營運本質仍健康，若匯率維持在30.5至31元區間，全年表現可望優於去年。

目前來看，以台幣計算，今年全年營收成長約2%，以美元計則約6%，未達原定10%的目標。不過，若匯率穩定在30.5至31元區間，明年營收應可恢復合理成長，並持續挑戰雙位數成長。

