鴻海強化AI伺服器佈局 攜手三菱拋出合作震撼彈

鴻海與三菱電機規劃，將在全球市場範圍上共同提供高效、可靠且具競爭力的AI資料中心解決方案。（鴻海提供））

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日攜手日本三菱電機株式會社簽署合作備忘錄（MoU），目標為全球客戶共同提供具備優異能源效率和高度可靠的AI資料中心解決方案。基於此份合作備忘錄，兩家公司將在AI資料中心領域，充分結合彼此的專業知識和資源網絡，進行全面合作。

根據雙方規劃，未來將向全球市場共同提供高效、可靠且具競爭力的AI資料中心解決方案，以期為循環型經濟等社會課題做出貢獻。並更進一步計劃在應對永續性等社會課題的過程中，相互活用彼此的專業知識，在AI資料中心領域以外，共同創造新的價值、解決方案和商業模式。

請繼續往下閱讀...

鴻海觀察，三菱電機集團憑藉不懈的技術革新和無限的創造力，致力於實現充滿活力與富裕的社會。該公司正加速推動「Trade-On」活動，在發展業務的同時豐富社會與環境，以實現永續發展。此外，透過數位平台「Serendie®」，於數位空間彙整客戶提供的資料並進行分析，同時加強集團內部的緊密連結與智慧共享，推動「循環型數位工程」，創造新價值並協助解決社會課題。

鴻海肯定三菱電機自1921年創業以來超過百年的歷史，目前該集團業務範圍涵蓋社會系統、能源系統、防衛與宇宙系統、工廠自動化系統、汽車機械、大樓系統、空調與家電、數位創新，以及半導體元件等。在全球擁有超過200家集團企業與約15萬名員工，於2024年度的合併營收達5兆5217億日元（約新台幣1兆1114億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法