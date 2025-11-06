中國鐵路外交苦主好悽慘 「這國」學台灣採日本技術逃過一劫

印度首條高鐵採用日本技術。圖為2017年時任日本首相安倍晉三出席奠基典禮。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國透過一帶一路倡議，輸出大型基建，造成許多國家背負高額外債，斯里蘭卡因此債務違約、經濟崩盤，印尼雅萬高鐵也因造價高昂且鉅額虧損，目前正與中方商談債務重組。專家指出，中國鐵路外交在亞洲正失去動力，日本可望漁翁得利。印度首條高鐵將成為繼台灣之後，第二個使用日本子彈列車技術的國家。

印尼雅萬高鐵是中國一帶一路指標工程，印尼為此背負龐大債務。（法新社）

《彭博》專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）發表評論文章稱，中國雄心勃勃的高鐵計畫旨在透過高速鐵路連接亞洲，然而，隨著工期延誤加劇、債務不斷累積，北京的鐵路外交正面臨困境。這給了競爭對手日本、也是美國的重要盟友，一個難得的機會。

文章認為，大國的競爭遠不止於鐵路本身，更關乎未來印太地區經濟格局的演變。每條新鐵路的建造都意味著多年的債務償還、維護合約和培訓，這些都將各國緊密聯繫在一起。

最近的一個例子是印尼的雅萬高鐵。這條東南亞首條高速鐵路於2023年開通，連接首都雅加達和第三大城市萬隆。該線路耗資約72億美元（約台幣2228億），其中75%的資金來自中國貸款。最初計劃於2019年竣工，由於多年的延誤和超過10億美元（約台幣309.5億）的成本超支而推遲。

該計畫曾被譽為北京與雅加達關係更加緊密的象徵，如今卻成了中國模式風險的典型案例。由於客流量低於預期且營運成本高昂，持有60%股份的當地財團去年虧損數百萬美元。印尼政府目前正與中國展開債務重整談判。

文章指出，雅萬高鐵是一個警世故事，告訴我們中國介入可能會出現什麼問題。2015年，北京和東京都參與了該項目的競標，儘管日本提供的貸款利率更低，但印尼最終選擇中國。十年後，雅加達的許多人都在質疑，當初的決定是否正確。

文章提及，北京在海外鐵路建設方面的雄心壯志與其在國內的發展相呼應。根據戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力項目統計，2008年至2019年間，這個世界第二大經濟體平均每年修建5464公里的鐵路，幾乎相當於紐約市到倫敦的距離。其中約一半是高速鐵路，使其成為全球規模最大的高鐵網。

斯里蘭卡陷入中國債務陷阱，經濟形勢嚴峻。（路透）

但債務問題日益嚴重。從東南亞到非洲，不透明的合約、過於樂觀的預測以及政治緊張局勢一直困擾著各個項目。在泰國和馬來西亞，由於擔心債務陷阱和腐敗問題，中國的高鐵計畫被迫重新談判。在菲律賓，由於南海問題導致中菲關係惡化，三個中國投資的項目在2023年被取消。

從奈及利亞耗資8.23億美元（約台幣254億）的輕軌計畫到斯里蘭卡因債務違約，北京貸款的風險正變得不容忽視。波士頓大學全球發展政策中心最近的一份報告 指出，發展中國家現在償還欠中國的債務所支付的金額，超過它們從中國獲得的新貸款。

這一切都為日本提供一個機會。東京於1964年率先開通標誌性的新幹線，開創高速鐵路的先河，如今又在印度建設全長508公里的孟買-艾哈邁達巴德（Mumbai-Ahmedabad）高鐵。日本政府同意以超低利率為該項目所需的170億美元（約台幣5262億）資金提供81%的融資。

新德里和東京這兩個實力雄厚的民主國家之間的長期夥伴關係，為與華盛頓結盟的國家如何聯手削弱北京的影響力樹立一個可喜的榜樣。印度將成為繼台灣之後第二個使用日本子彈列車技術的國家。

東京應抵抗效仿北京低成本模式的誘惑，其優勢在於提供高品質的基礎設施和可靠的資金。透過提供包含維修、技術轉移和可靠性保障在內的一籃子服務，日本可以深化區域連結。越南、菲律賓的未來計畫以及新加坡和馬來西亞之間潛在的合作，都蘊藏著巨大的商機，為東京提供了絕佳的介入機會。

專家估計，從2020年到2035年，亞洲鐵路擴建工程中約有三分之一將是高速鐵路。誰能贏得這些契約，將決定未來數年該地區鐵路發展的標準和融資方式。

