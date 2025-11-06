別讓退休越來越窮！專家揭「6大燒錢陷阱」害你老年財務失血

美國理財網站《GOBankingRates》報導，6個退休族應避免的一些高花費陷阱，因為它們浪費錢。（示意圖，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕退休人士可以自由支配時間與金錢，無論是環遊世界，或每個月多打幾場高爾夫球，然而，重新審視花費習慣，是確保退休生活無壓力、避免過度支出的好方法。美國理財網站《GOBankingRates》報導，以下6個是退休族應避免的一些高花費陷阱。

1.昂貴的車輛

在美國，新車平均月付款高達735美元。若是2輛車的家庭，每月光車貸就可能超過1400美元，不包含油費、維修和保險。與其浪費血汗錢在車貸上，不如考慮減少車輛數量，或以現金購買安全可靠的車，免去每月車貸，讓預算更靈活。

2.多餘的保險

保護過度並無壞處，例如適合的壽險等可能有用，但有時會被推銷很多不必要的保單。例如，如果孩子已成年、財務獨立，你還需要大額壽險嗎？或者你決定不再開車，汽車保險是否還必要？花時間與理財規劃師討論，確認沒有在支付不必要的保險，並確保受益人資訊更新。

3.健身房會員

健身房會籍每月可能高達100美元，依地點與課程不同而異。若沒有固定使用，每月付費反而浪費。若已經有會員，確保價格合理、利用率高，可比較不同方案或尋找年長者優惠。

4.不必要的訂閱服務

類似健身會籍，訂閱也要檢查使用情況。常見情況是，免費試用後忘了取消，結果自動付費。可檢查銀行帳單上的固定扣款，列出所有訂閱逐一評估是否保留。也可使用線上工具幫你找出不必要的訂閱並取消。

5.協助孫子還大學貸款

幫孫子還貸款、提供擔保看似是個好主意，但實際上可能會讓你背負一大筆債務，尤其若貸款未還清或孫子沒完成學業，還會影響信用評分，未來想貸款可能受阻。想協助分擔學費，最好用現金贈與，而非承擔貸款，避免長期財務風險。

6.購買理想新屋

退休時可能想買夢想住宅，但應重新評估。

報導總結，退休期間有很多想買或需要的東西，但檢視花費是否值得非常重要。不值得的就別勉強，將錢用在更有價值的事上。退休應該是享受生活，而非財務壓力。精明花錢，你的退休生活會更幸福快樂。

