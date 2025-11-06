退休族別買「這6款」SUV車！專家：恐多花錢又費神

美國理財媒體列出了6款SUV，警告退休族應該避免購買，否則多花了錢又費了神。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕退休生活應該是放鬆的時光，開車時最不希望遇到的事，就是突發的維修、機械故障、耗油問題，甚至上下車不方便。而運動型多用途車（SUV）是美國最受歡迎的車款之一，美國知名理財網站GOBankingRates詢問專家意見，列出了6款SUV車輛，警告退休族應該避免購買，否則多花了錢又費了神。

《GOBankingRates》詢問了美國車牌資訊網站《FindByPlate》汽車專家暨總經理卡爾金斯（Ruth Calkins），以及擔任汽車技師長達26年的泰勒（Jimi Taylor），兩人分享了他們認為退休族應該避免購買的SUV車款。

首款是起亞（Kia）的SUV，特別是二手車。泰勒特別提醒退休族要避開Kia的SUV：「老實說，Kia並不好賣，尤其是沒有保固的車款。因為它們問題太多，你一定會用到保固。」Kia的可靠度問題讓它對退休族而言是潛在的壓力來源，而非安心的交通工具。

泰勒強調：「我只會在買新車、且附有完整保固時考慮Kia。無論如何，千萬別買二手Kia。這不值得，特別是你想要享受退休生活、而不是被汽車問題煩死的時候！」

再來是吉普牧馬人（Jeep Wrangler）和福特探險家（Ford Explorer）。卡爾金斯指出，退休族應該避開吉普牧馬人：「我會說，要避開吉普牧馬人與福特探險家，這兩款車雖然熱門，但退休族會不斷面對可靠度問題。」

吉普牧馬人雖以「越野性能強」著稱，但代價是頻繁的維修：包含變速箱故障、電子系統失靈與機油外漏等問題。對只想要穩定代步的退休族來說，這樣的麻煩只會徒增挫折與開銷。

福特探險家也在卡爾金斯列出的「避雷清單」上。與吉普牧馬人相同，它的可靠度問題使車主常陷入困境，面臨高昂維修帳單。她說：「從變速箱問題、電子元件故障、機油外漏，到頻繁維修，這些都導致成本居高不下。對依賴汽車去看診、採買與社交的退休族來說，福特探險家的不穩定性會嚴重影響生活品質。」

再來是福斯汽車（Volkswagen）的Atlas。卡爾金斯指出，Atlas的問題不僅在於可靠度，還有「實際操作上的不便」。她解釋：「Atlas的體型太大，對退休族來說不屬於那種『好開、好停的SUV』。停車、轉彎都比較麻煩，會讓開車體驗大打折扣。」

此外，Atlas的車身高度也讓上下車變得吃力，她說：「對高齡駕駛來說，上下車本身就是一種體力消耗，Atlas的體型會讓這件事更困難。」因此，它並不適合行動力受限或偏好小車的退休族。

全時四輪傳動（AWD）版本的雪佛蘭（Chevrolet）Suburban也被點名。泰勒特別提醒不要買AWD的Suburban：「AWD版不但價格過高，還常有機油消耗過快的問題，而且維修困難又昂貴。」價格過高意味著退休族在購車時要面臨昂貴的售價，整個使用過程中還要面臨不斷增加的維修開銷，等於財務上遭受「雙重打擊」。

最後是小型SUV（整體類別）。令人意外的是，泰勒建議避免購買大多數小型SUV，他說：「這類車基本上是『一次性消耗品』，因為它們的問題來得太快，維修成本很快就會超過車價，最後只好報廢。」表面上看，小型SUV似乎價格親民，但實際上它們常出現故障，導致維修成本過高。對想要長期使用的退休族而言，這會形成「維修、報廢、再買」的惡性循環。

報導提到，退休族仍有可靠的SUV可選。兩位專家一致推薦Toyota（豐田）與Honda（本田）的SUV車款。泰勒指出：「Toyota與Honda的保養成本低，雖然買的時候稍貴，但用得久、壞得少、維修便宜，長遠來看最划算。」卡爾金斯補充：「退休生活本來就充滿意料之外的開銷，因此要特別避免那種會讓你退休金流血的車。」

專家最推薦的兩款車是 Honda CR-V 與 Toyota RAV4，其兼具穩定的可靠度與可負擔的維修成本，最適合退休族在安穩無憂的晚年使用。

