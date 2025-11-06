勤誠Q3獲利創新高 前3季賺贏去年全年

勤誠10月營收19.9億元。圖為總經理陳亞男。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼大廠勤誠（8210）今日公告第3季稅後淨利為9.9億元，季增19%、年增53.7%，每股稅後盈餘（EPS）8.01元，創歷史單季新高，前3季稅後淨利為24.89億元、年增70%，每股稅後盈餘20.45元，賺逾兩個股本，獲利已超去年全年。

此外，勤誠也公告10月營收19.9億元，月減8.7%、年增90.5%，為同期新高，前10月累計營收為172.5億元、年增47.5%。

以產品組合來看，勤誠第3季以伺服器機殼產品佔整體營收比重99%。勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60%營收的終端客戶為大型資料中心；以出貨區域來分，美國佔43%，中國佔21%，歐洲佔3%，其它地區則佔33%。

勤誠指出，第3季營運受惠雲端服務提供商（CSP）的AI伺服器需求持續升級換代，加上通用型伺服器市場需求緩步回溫，帶動整體需求穩健成長，公司的主要專案出貨狀況優於預期、新專案開發進度亦密切推進。

此外，勤誠今年新切入的機櫃業務也帶動前三季營運表現優於原先期待、營收與獲利均較去年同期大幅提升，為中長期競爭力打下堅實基礎。

展望第4季，勤誠指出，各大CSP的AI與雲端的動能強勁，為呼應客戶對於伺服器建置需求擴大，持續深化與上下游供應鏈的合作，擴增產品線研發與製造能力，強化機構整合能力，進一步鞏固核心競爭力。

此外，勤誠加快推動全球營運在地化布局，預計美國NCT廠區將於今年底啟用、馬來西亞量產廠將於明年中啟用，同步進行美國量產廠的建置，展現勤誠因應地緣風險、強化全球營運韌性的決心。

