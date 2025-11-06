焦點股》金像電：納入MSCI成分股 外資高喊650元

金像電獲得MSCI納入最新全球標準型指數成分股。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕MSCI（明晟）今日凌晨公布最新調整，台股全球標準型指數成分股新增PCB廠金像電（2368），亞系外資看好金像電前景，認為金像電能從AI伺服器PCB持續供應吃緊的情況中受惠，預期來自主要雲端客戶的AI伺服器與網路設備需求將支持2026年更佳的獲利表現，上調2025至2027年的每股稅後盈餘（EPS）預估3–7%，並將目標價由510元上調至650元。

截至9:13分左右，金像電股價上漲5.06%，暫報488元，成交量逾4600張。

請繼續往下閱讀...

AWS（亞馬遜雲端服務公司）為金像電重要客戶，先前市場對AWS ASIC晶片Trainium2過渡期恐對金像電造成影響，投信與外資自9月起大賣金像電，但隨著AWS釋出晶片被訂光的利多，投信買盤重新歸隊，亞系外資分析，儘管AWS ASIC過渡期可能造成影響，但預期強勁的800G交換機需求將能抵銷，從第三季末開始，800G品牌與白牌交換機的需求顯著增強，金像電主要雲端服務供應商（CSP）客戶第四季出貨量有望向上，預估金像電第四季營收可維持第三季的高檔水準，較市場預期高出約4%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法