讚台灣「1產品」！外媒點名不普通的零食

〔財經頻道／綜合報導〕台灣有「水果王國」美譽，1年四季都能吃到各種不同的水果，征服了無數外國饕客的味蕾。《紐約時報》旗下產品評選網站《Wirecutter》公布送給經常出差旅行人士的52件最佳禮物，其中台灣水果乾入列，外媒更讚它是特別的飛機零食。

報導表示，出國搭飛機，除了商務艙乘客能享用精緻餐點外，一般經濟艙的飛機餐點，有時會讓人興致缺缺，不過，若能隨身攜帶一些精緻小食，旅途也能變得更愉快。《Wirecutter》推薦台灣經典水果乾，是升級機上點心的絕佳選擇。

報導提到，台灣素有「水果王國」之稱，擁有得天獨厚的氣候和種植方式，待水果於成熟高峰期採收之後，並以低溫小批次乾燥製成，完整保留台灣水果的天然香氣與酸甜層次。

報導舉例，以台灣食材為核心的品牌「雲海嚴選」，推出的「雲海嚴選台灣水果乾禮盒」（Yun Hai Selection Dried Taiwanese Fruit Sampler），就是升級機上點心的絕佳選擇，禮盒組合收錄5款香氣濃郁、口感Q彈的台灣經典水果乾，包括愛文芒果、青芒果、珍珠芭樂、蓮霧及金鑽鳳梨等，皆是台灣經典水果。

此外，報導同時推薦美國紐約日式餐廳「Bessou」推出的海苔爆米花（Bessou Nori Crunch Popcorn），以營養酵母、海苔、白芝麻與天婦羅脆片調味，鹹甜交錯、香氣四溢，堪稱「讓人上癮的機上零食」。

外媒總結，這些精選零食不僅能取代「乾巴巴的飛機零食包」，更讓旅人無論身處萬米高空或在異地出差，都能享受細膩又療癒的味蕾體驗。

