全球晶片股市值蒸發15兆 ! 專家示警恐還沒跌完 但「出手時機」全說了

〔財經頻道／綜合報導〕全球半導體股近日遭遇AI熱潮以來最猛烈的拋售潮，主因是投資人開始擔心人工智慧熱潮中一些最大贏家的估值是否過高。根據《彭博》數據，僅2天內，費城半導體指數與亞洲晶片股指數的合計市值就蒸發約5000億美元（約新台幣15.4兆元）。

對此，澳洲合約經紀商Pepperstone示警，這波拋售可能還沒結束，而新加坡多元策略對沖基金GAO Capital也指出，不建議投資人在現在逢低買進，因為這波股市的上漲行情，很大程度上並非基本面驅動，買入毫無意義。不過，假如部分大型科技股的股價下跌15%或20%，那麼或許可以考慮一下。

據報導，韓國KOSPI指數昨日一度暴跌6.2%，創下自4月美國總統川普推行關稅以來最大跌幅，三星電子與SK海力士成為主要拖累。日本半導體測試設備商愛德萬測試（Advantest）也暴跌近10%，拉低日經225指數逾4%。

專家指出，這波賣壓凸顯出AI題材推動的晶片股漲勢已過度延伸。自4月低點以來，隨著市場押注AI運算需求暴增，晶片類股累積了數兆美元市值，如今漲多修正的壓力急速釋放。

AI概念股的投資熱情急速退潮，市場動盪的導火線，包括華爾街多位重量級投行主管警告「遲來的修正恐已逼近」，再加上美聯準會降息預期降溫與美國政府持續停擺，令投資人風險偏好急劇降溫。

澳洲Pepperstone研究主管Chris Weston稱，必須承認這波拋售可能還沒結束，目前幾乎沒有任何新的買進理由。

新加坡多元策略對沖基金GAO Capital指出，不建議投資人在現在逢低買進，因為這波股市的上漲行情，很大程度上並非基本面驅動，買入毫無意義。不過，假如部分大型科技股的股價下跌15%或20%，那麼或許可以考慮一下。

市場分析認為，這場拋售或許象徵AI題材的第一輪過熱行情告一段落，晶片股正進入一場現實檢驗期。

