普發1萬逾百萬人登記！今輪到身分證尾數「2、3」

全民普發現金1萬元，6日輪到身分證或居留證尾數為「2、3」的民眾登記。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕全民普發現金1萬元昨（5）日上午8點起開放登記，首日開放身分證或居留證尾數為「0、1」的民眾登記。根據財政部統計，截至昨晚9時，已有超過104萬名民眾登記，今天則輪到身分證字號或居留證號尾數「2、3」的人登記。

普發1萬領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，普發現金官網（https://10000.gov.tw）11月5日至9日為期5天開放預登記，採身分證字號或居留證號尾數分流，5日為尾數「0、1」、6日為「2、3」、7日為「4、5」、8日為「6、7」、9日為「8、9」，10日以後則不限。

民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網的「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。11月10日以前登記成功，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功，於登記後2個營業日內入帳。

另外，自11月13日起，民眾可至普發現金官網查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記。若對「登記入帳」有任何疑問，可至普發現金官網「常見問題」專區查閱，或撥打免付費1988客服專線洽詢（服務時間每日8時30分至18時30分）。

民眾也可改採「ATM領現」或「郵局領現」，分別於11月17日及24日開放領取。

