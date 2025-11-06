美股收盤》泡沫化疑慮消退！道瓊反彈225點、台積電ADR續跌

週三美股反彈。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕週三（5日）美國股市反彈，此前市場對科技股可能泡沫化的擔憂有所緩解，樂觀的企業盈利數據和優於預期的經濟數據，提振了投資人情緒。道瓊工業指數上漲225.76點、漲幅0.48%，標普500指數上漲0.37%，那斯達克指數上漲0.65%，費城半導體指數反彈3.02%，台積電ADR仍跌0.14%，收在293.64美元。

綜合外媒報導，近幾個月來，人工智慧相關股票推動美股屢創新高，引發投資人對估值過高的擔憂，對此華爾街高層也發出警告，這些擔憂在週二達到頂峰，標普500指數和那斯達克指數均創下自10月10日以來最大的單日跌幅，不過週三市場隨即反彈。

美國最高法院5日審理川普的關稅政策，爭議焦點在於他引用「國際緊急經濟權力法」加徵關稅是否越權，市場交易員對於最高法院會維持川普關稅政策並不看好，汽車製造商福特汽車及通用汽車公司股價均上漲超過2%，建築和採礦設備製造商開拓重工也上漲近4%。

其他上漲股票中，AMD公布的第三季獲利和營收均超出預期，開低走高，上漲2.5%。博通及美光科技扭轉跌勢，分別上漲了2%和約8.93%，輝達則下跌1.75%。

道瓊工業指數上漲225.76點或0.48%，收47311點。

那斯達克指數上漲151.16點或0.65%，收23499.797點。

S&P 500指數上漲24.74點或0.37%，收6796.29點。

費城半導體指數上漲210.69點或3.02%，收7190.27點。

