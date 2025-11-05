科技類股帶頭拋售! WEF主席示警：全球經濟面臨3大泡沫夾擊

布倫德對AI泡沫提出警告。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，在全球科技類股暴跌之際，世界經濟論壇（WEF）主席布倫德（Borge Brende）5日警告，應密切關注金融市場的3大泡沫：人工智慧（AI）、加密貨幣與債務。

報導指出，分析師表示，全球股市這波的下跌雖引發人們警戒，但還不致恐慌，因為市場已處於歷史高點，一些估值顯然過高。

布倫德在訪問巴西金融之都聖保羅時說，「我們可能看到一些泡沫出現。一是加密貨幣泡沫、二是AI泡沫，第三是債務泡沫」，他補充，各國政府沈重的債務負擔，為1945年以來僅見。

報導說，幾個月來，市場對於居高不下的利率、頑固的通膨，以及貿易動盪等疑慮不以為意，反倒在對AI可能使全球經濟與企業前景轉型的預期下持續走高。

布倫德說，AI有望大幅提高生產力，但也可能威脅許多白領的就業。他的機構以每年在瑞士達沃斯（Davos）舉行的會議著稱，在該會議上，企業與政治領袖討論迫在眉睫的全球挑戰。

他說，「你可能看到最糟糕的狀況是，擁有大量後勤辦公室（back offices）的大城市出現『鐵鏽帶』（Rust Belt），因為這些辦公室的白領勞工，輕易被AI與增加的生產力取代」。他提到亞馬遜與雀巢近期宣布的大規模裁員計畫。

他補充，「今年迄今單單投資在AI的資金高達5000億美元，因此我們憂心可能醞釀泡沫，無論是加密貨幣或AI泡沫」。

