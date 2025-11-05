自由電子報
台積電北美公司新執行長選出 華爾街給評級「優於大盤」

2025/11/05 22:02

華爾街分析網站給台積電TSM的評級為「優於大盤」。台積電強勁的財務表現和積極的財報電話會議氛圍是其高分的主要驅動因素。（彭博）華爾街分析網站給台積電TSM的評級為「優於大盤」。台積電強勁的財務表現和積極的財報電話會議氛圍是其高分的主要驅動因素。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕11月5日，台積電北美公司宣布領導層變更，薩吉夫·達拉爾（Sajiv Dalal）當選為新任首席執行長，自2026年1月1日起生效。

根據tipranks報導，此策略舉措可望加強台積電在北美的業務，並有可能提升其在該地區的市場地位和利害關係人關係。

最新的分析師對台積電（TSM）股票評級為買入，目標價為360.00美元。

根據TipRanks的人工智慧分析師Spark的說法，TSM的評級為「優於大盤」。台積電強勁的財務表現和積極的財報電話會議氛圍是其高分的主要驅動因素。

儘管技術指標顯示出積極的趨勢，但較高的本益比表明其可能存在估值過高的問題。面臨海外擴張和匯率波動帶來的挑戰，台積電對先進技術和人工智慧的戰略重點使其在未來的成長中佔據有利地位。

