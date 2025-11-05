泰國「除三害」 誓言揪出泰銖強勢背後「灰色資金」

在泰銖匯率強勢攀升至4年高點後，泰國央行已承諾將出手抑制匯率過度波動。現在又正追查泰銖強勢背後的「灰色資金」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在泰銖匯率強勢攀升至4年高點後，泰國央行已承諾將出手抑制匯率過度波動。現在又正追查泰銖強勢背後的「灰色資金」，誓言打擊金融犯罪，根除三大危害：詐騙犯、人口販運網絡和販毒集團。

泰國政府將成立一個特別小組，追蹤與網路賭博、詐騙帳戶和其他「灰色資金」交易有關的可疑資金流動。財政部長埃克尼蒂·尼蒂坦普拉帕斯（Ekniti Nitithanprapas ）週三在與相關機構會面以加強監管後告訴記者，所謂的「數據局」將同步政府和金融機構的數據，以檢測異常轉帳並追蹤可疑資金的最終受益人。

埃克尼蒂表示：我們不會逐案解決這個問題，而是會更新檢測可疑資金流動的標準。我們希望所有工作都能在12月前完成。

泰國總理阿努廷·查恩維拉庫爾（Anutin Charnvirakul）已任命埃克尼蒂負責組建一個由中央銀行和其他機構組成的所謂「連點成線」工作組，以調查可能導致泰銖在泰國經濟疲軟的情況下出現異常強勢的不規則資金流動。

阿努廷週三還誓言要全面打擊金融犯罪，稱他的政府已經「簽了一張支票」，以支持根除詐騙犯、人口販運網絡和販毒集團的努力。

「灰色資金」通常透過加密貨幣平台、現金網路、貨幣交易所和黃金市場流動。一旦進入該國，這些資金往往會透過黃金、房地產、鑽石和豪華汽車等高價值資產進行洗錢。

泰國當局已加強打擊可疑資金流動。泰國央行週二宣布，商業銀行必須加強監控和盡職調查程序，以便發現並報告任何可疑的資金轉移。

