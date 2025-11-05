三商壽老董翁肇喜今發內部信 坦言公司發展腳步停滯、面臨瓶頸

三商美邦人壽董事長翁肇喜。（資料照，三商美邦人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕玉山金控與三商美邦人壽今宣布合意併購，三商美邦人壽董事長翁肇喜也發出內部信，坦言在資本有限的情況下，對於投資機會及避險空間的操作都會相對有限，不利於獲利動能的提升，將使得整體發展腳步逐漸停滯趨緩，面臨瓶頸。

翁肇喜在信中對員工表示，今天董事會在多方評量後，做出了相信是最有利於公司未來可以穩健發展的決定：將公司託付給玉山金控，共同攜手打拼。

請繼續往下閱讀...

他強調，一向相信「同行不是冤家，異業可以為師」，只要是同業秉持誠信經營的理念、有志於永續經營的企業家，必然可以共同合作，互相扶持成長。期待在玉山金控更豐富的資源挹注及新的文化激盪之下，可以讓公司的競爭力加倍提升。

他指出，一直以來，三商美邦人壽是一家底子很好，誠信經營的公司，即使這幾年因為經濟環境波動、壽險市場商品轉型等因素，面臨一些挑戰，但我們依然對公司長遠的穩健發展充滿信心。

然而在幾次環境劇烈波動的情況下汲取經驗後，也深刻了解到，在資本有限的情況下，公司對於投資機會及避險空間的操作都會相對有限，不利於公司獲利動能的提升，將使得整體發展腳步逐漸停滯趨緩，面臨瓶頸。

因此，三商美邦人壽持續在尋找「有充沛資源、有經營knowhow （知識技能）能讓公司獲利增加」的策略投資人，如今終於找到玉山金控這個與我們有著共同理念的合作對象。

更好的消息是：由於玉山金控恰好缺少了壽險事業體，雙方不但在優勢互補的綜效，對於各位員工的工作權益，也將得到充分的保障。

翁肇喜說，三商集團並沒有離開，只是換個角色持續支持這家公司，或許公司未來名稱有所更換的可能，但公司永續經營的團隊目標及理念將不會有所改變。

他也希望員工能夠持續在各自的崗位上盡責、出力，不辜負保戶跟股東的期待和信賴，讓新生的三商美邦人壽可以蛻變得更加完美。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法