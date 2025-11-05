中國再祭封殺輝達手段 下令資料中心禁用外國AI晶片

輝達在中國的發展再遇阻礙。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透依據兩名消息來源披露，中國政府已發布指引，要求取得任何國家資金的資料中心新計畫僅能使用國產人工智慧（AI）晶片，中國絕大多數資料中心皆取得某種形式的國家資金。報導說，中國此舉徹底摧毀輝達在中國市場東山再起的希望，使其淪為最大受害者。

知情者稱，中國監管機關近期下令完成率低於30%的資料中心必須去除所有已裝置的外國晶片，或取消相關採購計畫，而對於進度逾30%的計畫，則逐案決定。他們也說，目前不清楚該指引適用全國範圍還是某些省份。

報導說，中國此舉是迄今以來，為去除關鍵基礎設施中的外國技術，以及實現AI晶片自主化目標，所採取最強硬的行動。然而，此舉將重創輝達再度取回中國市占率的希望，並為華為等中國競爭對手確保更多晶片銷售的機會。

路透報導，自2021年以來，中國AI資料中心已獲得1000億美元的國家資金支持，中國多數資料中心的興建皆取得某種形式的國家資金補助，目前尚不清楚該新指引將波及多少計畫。

一名知情者說，該指引已使部份計畫在動土前喊停，包括西北省份一個計畫佈署輝達晶片的資料中心。他說，這項由一家民間科技公司推動的計畫，因取得國家資金而停擺。

長期以來，北京對華府旨在阻礙其科技進展的出口管制感到不滿，並採取一連串措施，包括報復性行動，以降低對美國技術的依賴。今年中國以安全疑慮為由，阻止地方科技巨頭採購先進的輝達晶片，同時展示一座完全由國產AI晶片驅動的新資料中心。

輝達執行長黃仁勳據悉一再遊說川普及其內閣，允許向中國銷售更多AI晶片，認為讓中國AI產業依賴美國硬體符合美國利益。根據輝達，該公司在中國AI晶片的市占率已從2022年的95%跌至0%。

即使允許輝達恢復對中國銷售先進AI晶片，將外國晶片製造業者排除在大型國家計畫之外，也將大幅減少輝達的中國營收。

消息來源說，這項針對資料中心的新指引涵蓋輝達H20晶片，該款晶片是輝達獲准向中國銷售的最先進AI晶片，以及性能更強大的B200與H200處理器。儘管美國的出口管制禁止B200與H200出貨中國，但透過灰色市場管道，中國仍可廣泛取得這些處理器。

