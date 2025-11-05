「榴槤億萬富翁夢」付水流 越南1季賺飽蓋房買車榮景不再 背後惡性循環害慘

近年來榴槤和菠蘿蜜的價格飛漲，人人都爭相種植。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕最近越南湄公河三角洲遭遇破紀錄的高潮，摧毀了價值數十億越南盾的眾多榴槤和泰國菠蘿蜜果園。眼看就要迎來豐收，果園卻被天災摧毀，農民該如何復原？

僅僅一夜暴漲，曾經鬱鬱蔥蔥的果園就被洪水摧毀，只剩下腐爛的果實和枯死的樹木。看著農民在洪水中掙扎，眼睜睜地看著農作物枯萎，真是令人心碎。

湄公河三角洲是主要的水果種植區，當地的農民過去常常專注於種植適合當地氣候和土壤的作物，如星蘋果、龍眼、芒果、橘子和橘子。

但近年來榴槤和菠蘿蜜的價格飛漲，人人都爭相種植。一度，重達幾十公斤的菠蘿蜜就能賣到100多萬越南盾。許多家庭僅靠一個榴槤季節就能蓋房子或買車。這種氣味濃烈的水果甚至讓一些人變成億萬富翁。

近十年來，大規模洪水並不常見，這段平靜期讓許多人忘記了榴槤和菠蘿蜜極難種植，而且無法在澇災中生存。僅僅幾天的高潮或持續的暴雨就足以摧毀整片果園。

然而，近期洪災中受影響的果園大多位於地勢低窪、土壤為沖積土、堤防脆弱、排水系統不完善的地區。農民雖然了解這些情況，起初也猶豫不決，但看到鄰居從中獲利頗豐後，最終還是決定種植這些高價值作物。

缺乏規劃、對土壤條件的研究以及防災措施，正是導致「榴槤億萬富翁夢」在最近的洪水後破滅的原因。

歸根究底，榴槤價格下跌的原因在於自然界的不可預測性，但生產方式也扮演著重要角色。

榴槤價格上漲時，人們會投入資金砍伐舊果園，種植新樹。當價格下跌時，他們又會放棄榴槤，轉而種植其他作物以維持生計。這種惡性循環不斷重複。

