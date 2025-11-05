三大法人買超華邦電1.45萬張 外資連三買

華邦電（2344）雖被證交所延長處置，將一路被關到11月17日，但因第三季獲利大躍進，單季扭轉前三季轉虧為盈，激勵今股價逆勢由黑翻紅，以56元、上漲2.7元作收。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）雖被證交所延長處置，將一路被關到11月17日，但因第三季獲利大躍進，單季扭轉前三季轉虧為盈，激勵今股價逆勢由黑翻紅，以56元、上漲2.7元作收，成交量4.76萬張，其中，三大法人不畏處置期，共買超1.45萬張，外資更連三買。

華邦電今法說會公布第三季營運表現，受惠記憶體價量齊揚，營收為217.71億元，季增3.6%、年增2.1%；毛利率為46.7%，季增22個百分點、年增17個百分點；歸屬母公司稅後淨利為29.43億元，較上季與去年同期轉虧為盈，每股盈餘為新台幣0.65元。

華邦電指出，快閃記憶體產品線占第三季營收比重為35%，其中NOR Flash營收維持穩健成長，高容量產品比重優化，帶動整體產品組合表現，SLC NAND位元出貨量年增逾20%；邏輯產品線營收占比33%；客製化記憶體產品線占比30%，受惠於DDR4系列產品銷售額季增超過一倍所推動，20奈米產品營收顯著成長；其他產品線占比2%。

華邦電第三季記憶體產品營收在各應用類別占比分別為消費性電子（Consumer）占30%、車用及工業用相關占28%、通訊電子占22%、電腦相關占20%。

