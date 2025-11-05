飛機上「絕對避免」吃的7種食物 專家勸不要鐵齒

營養專家表示，起飛前和巡航高度的飲食會極大地影響旅程感受，他們建議飛機上那些食物不宜食用，並列出「絕對避免」清單。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕搭飛機旅行本身就夠讓人緊張的了，如果再加上胃痛、腳踝腫脹，或者在陌生人面前突然放屁，那就更讓人難受了。根據7位營養專家表示，起飛前和巡航高度的飲食會極大地影響旅程感受，他們建議飛機上那些食物不宜食用，並列出「絕對避免」的清單。

以下是專家建議你應該避免食用或選擇一些零食，讓你的旅程更加舒適。

請繼續往下閱讀...

1. 容易引起脹氣的食物

這條建議對您和周圍的人都很有好處。 臨床營養學博士兼註冊營養師瑪拉·伯勒斯 （Marra Burroughs）告訴《旅遊與休閒》雜誌：「我通常建議人們在飛行時避免食用某些類型的食物和飲料。那些容易引起脹氣的食物最好在旅行期間避免食用」； 「這些食物包括豆類、扁豆（大多數豆科植物）以及十字花科蔬菜，例如捲心菜、抱子甘藍、花椰菜和西蘭花。」

2. 碳酸飲料

整體營養學家安珀·阿特爾（Amber Attell）建議大家在飛機上少喝碳酸飲料和咖啡。阿特爾告訴《旅遊與休閒》雜誌，碳酸飲料會導致高海拔地區出現腹脹和不適。

加州大學洛杉磯分校健康中心的高級臨床營養師達娜·亨尼斯（Dana Hunnes）對此表示贊同，她建議人們避免飲用過多碳酸飲料，因為飛機上的低氣壓本身就容易讓人感到腹脹，而碳酸飲料有時會加劇腹部的氣體壓力。

3. 高鈉菜餚

那些混合堅果和薯片也不能吃。亨尼斯表示， 「我還建議避免食用高鈉食物，例如薯片和鹹堅果。許多人在旅行時都會出現腫脹，通常是腿部和腳部，而高鈉攝入會加重這種症狀」。

4. 甜食

雖然在飛行途中想吃點甜食可能很誘人，但我們採訪的營養專家建議最好等到飛機落地後再吃。 亨尼斯表示，「我建議大家避免食用高碳水化合物或添加糖分、缺乏其他宏量營養素的零食」； 「旅行本身就很累人，如果零食搭配不當，攝取過多碳水化合物會導致能量驟降，加重疲勞感，讓旅程更難熬。如果你想吃一些含糖量較高的零食，我建議搭配脂肪和蛋白質來平衡。」

5. 酒精和咖啡

功能性診斷營養師伊莉莎白卡茨曼建議人們放棄人生兩大樂事：雞尾酒和咖啡。 「飛行途中，最好避免食用或飲用會導致脫水、腹脹或難以消化的食物和飲料」，卡茨曼說。 「酒精和咖啡首當其衝，因為乾燥的機艙空氣會帶走人體水分，而酒精和咖啡都會加劇脫水。」

註冊營養師菲奧雷拉·迪卡洛對此表示贊同，並補充說，飛機上飲酒「不僅會導致脫水，還會導致血氧水平降低和心率加快，即使是健康人也會受到影響，而對於心臟病患者來說更是如此。」她告訴《旅遊與休閒》雜誌，這種影響會影響睡眠質量，導致便秘等胃腸道問題，並延長時差反應的時間。

6. 自來水

喝飛機上的自來水並非明智之舉。凱斯西儲大學營養系主任霍普·巴庫基斯 （Hope Barkoukis）解答說：「大量資料顯示，飛機上的水來自水箱，而眾所周知，這些水箱的衛生狀況堪憂；因此，請避免飲用飛機上的水或冰塊，即使他們看起來像是用水壺盛水也不行。」那麼，您可以怎麼做呢？ 「要求提供密封的獨立瓶裝水。」

7. 不要空腹飛行

雖然這份禁忌清單上的項目看似很多，但帕克維健康中心的註冊營養師漢娜湯普森告訴《旅遊與休閒》雜誌，在旅途中吃點東西仍然至關重要。湯普森說：「飛行可能會讓人感到壓力，為了避免吃錯東西，或者因為食物選擇有限且價格昂貴，你可能會想跳過正餐」；然而，長時間不進食會加劇疲勞，使長途飛行後更難恢復。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法