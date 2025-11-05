美最高法院審關稅合法性 川普：攸關國家生死

美最高法院5日審理川普關稅訴訟。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國最高法院5日將就總統川普首度援引1977年國際緊急經濟權力法（IEEPA），對全球課徵高關稅案的合法性聽取辯論。川普此舉對全球經濟影響深遠，而該案將使川普的總統權力，及其施政議程面臨重大考驗。

美國下級地方法院已判決，川普以國安緊急為由，對全球課徵關稅逾越其權限，至少3家受相關關稅衝擊的企業，以及美國12州提出該訴訟。美國高等法院則裁定，在最高法院做出最終判決前，相關關稅繼續生效。

請繼續往下閱讀...

川普一再施壓由6位保守派、3位自由派大法官組成的最高法院，保留這些作為其關鍵經濟與外交政策工具的關稅。

他4日發文說，最高法院即將審理的該案「對我們國家而言，攸關生死。如果勝訴，我們將擁有強大公平的金融與國家安全；沒有這些關稅，我們對於多年來佔我們便宜的其他國家毫無招架之力」。他指出，美國股市持續創新高，美國受到空前尊重，一個重要原因是「關稅創造的經濟安全，以及我們因此而協商達成的協議」。

美國財政部長貝森特表示，他將親自出庭辯護，如果最高法院判決敗訴，這些關稅預料將持續課徵，因為美國政府將轉向其他法源，包括1974年貿易法第122條款，以及1930年關稅法第338條款，前者允許對廣泛的進口商品課徵15%關稅，後者對歧視美國商業的國家課徵最高50%的關稅。

通常最高法院在聽取辯論後數月才會做出判決，川普政府已要求對該案速審速決。

美國憲法賦予美國國會而非總統課稅與徵收關稅的權力，然而川普的司法部主張，IEEPA授權總統在緊急狀態下，得以「調控」進口，亦即課徵關稅。

川普引用IEEPA課徵的關稅包括3大項：打擊非法走私芬太尼前驅化合物的關稅、降低美國貿易逆差的對等關稅，以及基於政治因素而課徵的報復性關稅。

美國海關暨邊境保護局（CBP）統計，從2月4日至9月23日，IEEPA關稅已進帳890億美元。

川普也正依據1962年貿易擴展法第232條款，以國安疑慮為由課徵關稅，以保護汽車、銅、半導體、藥品、機器人、飛機等產業，他也對涉及不公平貿易行為的國家，依據1974年的貿易法301條款啟動調查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法