75歲阿嬤月靠2.6萬年金養老 見存摺1幕瞬間嚇崩揭殘酷現實

〔財經頻道／綜合報導〕存摺上的餘額常被視為退休「安全保障」，然而，近年來越來越多的長者面臨存款在不知不覺中減少的困境，他們往往在查看存摺或在提款時才發現問題。日本一名75歲獨居婦人，其生活全靠每月13萬日圓（約新台幣2.6萬元）的年金與丈夫留下的存款，雖然不富裕，但日子平穩，她以為自己的老後生活能這樣安穩度過，直到驚覺帳戶餘額「神祕消失」數十萬日圓。她原以為是記錯花費，沒想到真相竟藏在自己的兒子身上，真實案例揭開了高齡社會中，最沉默卻最殘酷的「家庭經濟侵蝕」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的75歲矢野久子（化名）在10年前喪夫，自此獨居。生活費主要靠每月13萬日圓的年金與丈夫留下的存款，雖然過得樸素，但並不拮据。某天，她心血來潮到附近的ATM更新存摺，卻發現帳戶餘額的變化不對勁，餘額竟在短短幾個月內少了數十萬日圓。

她回想近期支出，不過是醫療費、孫子零用錢等日常花費，絕不可能消失這麼多。仔細一看，她驚覺不對，明細上多次出現「轉帳」字樣，金額一致、時間規律，根本不是她本人操作。心頭一陣發寒的矢野立刻打電話給47歲的兒子智弘（化名），然而，電話那頭傳來的話，讓她整個人愣在原地。

智弘說「媽，妳忘了嗎？妳說我最近生活很困難，要幫我一點忙。那些錢，是妳自己匯給我的啊。」矢野愣住了。她依稀記得兒子曾提過「最近有點撐不下去」，但完全不記得自己答應要轉錢，由於她曾被醫師指出輕度認知功能退化，當下她也懷疑，也許真的是自己「忘了」。

報導指出，類似這樣「家人動用長輩存款」的案例在高齡社會中急速增加，但如果老年人對情況沒有充分了解，並反覆提取錢款，則可能構成「家庭成員之間的經濟剝削」，其中特別棘手的情況就是「挪用父母積蓄」，這樣的行為可能已構成經濟性虐待，甚至侵犯財產權。

尤其當高齡者出現輕微失智、記憶力衰退時，「同意與否」變得模糊不清，讓家屬有機可乘。專家指出，這類「家庭內金錢侵蝕」往往悄無聲息地發生，等當事人察覺時，存款早已被掏空。

矢野最終拿著存摺明細與兒子談判，暫停所有轉帳。她無奈地說「我不是要責怪他，只是那種『錢在不知不覺間消失』的感覺太可怕了。這是我的老後啊，為什麼我自己卻掌控不了？」如今，她每個月固定更新存摺、拍照記錄，並請鄰居好友陪同處理重要匯款。

老後的錢，是最後的防線。矢野說，她學會了最重要的一課「錢可以再賺，但信任一旦被用錯，就什麼都沒了。」

專家建議，高齡者應盡早建立財務安全機制，在意識清楚時指定可信任的人管理資產。而除了養成經常查看銀行帳簿的習慣外，還應該採取一些措施，例如留下便條或讓別人在場，以避免家庭成員之間對說過的話和沒說過的話產生誤解。

