瑩碩下半年拚轉盈 明年啟動IPO計畫

瑩碩未來五年目標新增85張藥證。圖左為瑩碩董事長王建治、右為總經理顏麟權。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今（5）日舉行法說會，瑩碩總經理顏麟權表示，近年透過與國內外藥廠結盟拓展全球市場陸續開花結果，依TFDA今（5）日最新公佈確定再取得4張藥證，合計今年迄今國內取得10張藥證，隨著新品上市銷售，下半年營運拚轉盈，明年將啟動IPO計劃，未來5年將以全球取證85張以上，其中至少1項新劑型新藥授權全球市場為目標。

瑩碩是兼具技術及市場導向的研發型公司，近三年的藥品研發支出佔比平均35%，去年更高達37.4%，遠高於其他上市櫃同業（不含純新藥研發公司）。憑藉六大獨特劑型開發平台的技術優勢，不僅拿下多項國內首發學名藥實績，近年透過策略結盟擴大產品線與市場規模，迄今累積締造21項技術授權、14項銷售合作，以及8項共同開發實蹟。



顏麟權表示，公司自主開發治療透析患者次發性副甲狀腺機能亢進的鈣易清，於2014年核准上市以來，迄今仍是國內唯一學名藥，去年原廠藥退出台灣市場後，已連續11個月獨家供應；今年甫領證的治療嚴重青春痘藥物敵痘，也是國內口服A酸軟膠囊首家學名藥。

顏麟權指出，瑩碩成立以來歷經四階段的升級發展，從價值型學名藥到困難型學名藥，從立足台灣，到進軍海外市場，初始布局中國、日本、韓國、東協等亞太市場，今年9月間向美國FDA提交思覺失調症新藥AX251的一期臨床試驗也獲核准，正式跨足新藥開發領域，並進一步將營運觸角拓展至歐、美市場。

今年前三季瑩碩的合併營收約6.2億元，較去年同期略減5%，主要是因代工收入減少所致，隨著新領證產品上市銷售的貢獻，法人預期第四季業績有機會重返成長。

