遭黃國昌控違法、施壓資安院 大同醫療董事長洪奇昌：將提告

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日大同（2371）集團子公司大同醫療遭民眾黨立委黃國昌指控違法使用中國製二手通訊設備等事。大同醫療董事長洪奇昌今再次澄清，大同醫護並沒有用舊品充當新品，而路由器的品牌是美商HP，完全符合採購法規，主標商也依約對全案負起維護保固責任，也強調並未施壓資安院院長，將委請律師提告黃國昌妨害名譽。

日前，民眾黨立委黃國昌指控，大同醫療取得資安院「醫療攻防演練OT場域」標案、卻違法使用中國製二手通訊設備，大同於10月30日重訊澄清「均依約、依法履約，無涉任何不法情事」。

洪奇昌今在澄清聲明中也表示，他在2008年卸任海基會董事長後，已遠離各種政治決策和選舉，專心致力於企業經營並持續推動社會公益，嚴格來說，新潮流只是他過去待過的團體，實在無須捕風捉影，強加連結。

以下為洪奇昌聲明全文：

關於日前黃國昌先生的不實指控，令人感到非常沉痛與憤慨！

首先，關於大同醫護公司相關案件的執行，個人在此補充說明：

１、大同醫護並沒有用舊品充當新品。

因該標案履約時間相當短，新的智慧輸液幫浦需要不少訂製時間，由於廠商最後交付新品時間有所拖延，以至於履約當日驗收時未過，但最後驗收已確實交付新品，有公文為證，大同醫護公司亦坦然接受罰款。過程中，因有系統測試需要，只能先用測試品（非新品）暫代系統驗測，相關測試方式資安院皆清楚且同意，卻被惡意扭曲為用舊品混淆新品，著實令人憤慨。

２、路由器的品牌是美商HP，完全符合採購法規。

根據行政院秘書長109年12月18日院臺護長字第1090201804A號函〈禁止使用及採購大陸廠牌資通訊產品〉相關注意事項：考量實務執行問題，現行僅限制其最終資通訊產品不可為大陸廠牌，暫未限制大陸廠牌零組件。本次採購案合約，針對本案所交付之資、通訊等設備不得為陸資品牌，公司繳交進口報關單給資安院時，院方亦清楚知道該廠牌為美國公司HP但製造地為中國，所有過程清楚透明，院方在三次驗收會議亦未列為缺失改善項目，一切合法合規。

３、主標商依約對全案負起維護保固責任。

黃國昌先生指責資通訊產品為何由大同醫護提供保固？這全然顯露其外行且惡意。主標商依約必須對全案所有服務及產品負有維護保固責任，因此，硬體部分必然是由大同醫護負起主要保固責任，主標商提供自己的保固證明是行之有年的採購實務。

其次，關於黃國昌先生影射本人關說施壓資安院院長一事，更是非常惡意的抹黑與造謠，黃對採購法不僅一知半解，又毫無證據的影射關說，竟還對我提出偽造文書等告訴，上演選舉造勢戲碼，惡劣至極。

身為董事長，在此必須先向公司同仁受到波及表達歉意，也要感謝同仁數十年來有為有守，長期對公司及我國健康醫療付出努力。雖然公司並非相當賺錢的公司，但每一分獲利，都是坦坦蕩蕩、腳踏實地，經得起檢驗。為此，本人亦嚴正聲明，本人並不認識何全德院長，更遑論關說施壓。本人對於此案問心無愧，必定會用最高的透明度配合所有有關單位檢驗和調查，期盼儘速結束這齣鬧劇，使公司運作恢復正常；此外，本人也已經委託律師，將對黃國昌先生提起妨害名譽之告訴。

再者，我想再次強調，身為新潮流的前輩是事實，但也已是歷史，我在2016年就已離開團體，放手讓下一代的夥伴接棒。離開之後，我仍會關心國家大事，抒發己見；但實際上，我已遠離各種政治決策和選舉長達17年，專心致力於企業經營並持續推動社會公益，嚴格來說，新潮流只是我過去待過的團體，實在無須捕風捉影，強加連結。

此外，關於我與賴總統的關係亦無需過度影射。從賴總統年輕時第一次參與選舉當選國大代表，一直到後來的立委以及市長，賴總統的成就可以說完全來自於他的認真、負責、正直和清廉，這自然而得到了很多朋友與前輩幫助，並獲得眾人敬重。這一路上，曾經提攜或協助賴總統的人相當多，甚至每張選票才更是他的恩師與益友。對我而言，生命中在創黨、建黨，早期為台灣民主化及國家主體性奮鬥中，曾經與賴總統共事打拼，這份榮幸和驕傲才是我畢生最珍視的。

最後，請容我不客氣地說，道德是政治人物一生必須守護的第二生命，黃國昌先生近日被揭發有組織的進行跟蹤與偷拍，並且疑似養網軍，進行竊取機關資料。黃國昌先生身為立法委員，這些行為必須負責向社會大眾說明，並深感羞愧及反省，但顯然黃先生越過了政治人物該有的道德底線，非但沒有為此感到愧疚，還為了持續博取政治聲量、轉移焦點、為挽救其政治生命，選擇用抹黑爆料的方式來傷害大同醫護，並利用我過去的身分無限上綱攻擊執政黨，更是令人不齒。

個人從黨外戒嚴時代、從政40多年來，許多朋友都清楚知道，我並不是個好於爭辯口角是非之人，並且一直以來也以相當程度地容忍各界對我的各種批評，但今天這起事件實在令人感到沉痛與憤慨，不僅因為個人名譽和公司商務損失，當今社會竟容得下如此道德低落的政治人物遊走於政壇，這是台灣政治的悲哀！

