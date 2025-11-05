輝達如何鞏固AI領域統治地位？外媒喊「台積電」是關鍵 理由全說了

輝達之所以能在AI晶片市場佔據主導地位，一個關鍵原因是它對供應鏈的強大掌控力。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，輝達（NVIDIA）對全球人工智慧（AI）半導體市場掌握著巨大控制力，而這一地位是在多年競爭中逐步取得的，主要靠的是保持技術優勢、阻擋競爭者。正因如此，輝達成為全球公司與政府在AI晶片上的首選供應商。報導指出，輝達之所以能在AI晶片市場佔據主導地位，一個關鍵原因是它對供應鏈的強大掌控力，尤其是台積電先進製程的優先產能布局。

報導指出，輝達控制了全球AI晶片市場85%至90%的市佔。當然，博通（Broadcom）的客製化AI處理器以及超微（AMD）也正在努力擴大市場占有率，但即便如此，他們的努力恐怕仍難對輝達造成實質威脅，原因其實很簡單。

輝達在AI晶片領域成功的一大原因，是其對供應鏈的掌控。輝達是無晶圓廠半導體公司，它設計並銷售晶片，但晶片製造由第三方代工廠負責。在輝達的案例中，這家代工廠是台積電（TSMC）。

台積電是全球最大的晶圓代工廠，估計擁有70%的市占率，這是因為它在先進製程晶片製造上具有專業能力，能在提升計算能力的同時降低能耗。輝達目前使用台積電的4奈米製程生產其熱門的Hopper與Blackwell系列數據中心 GPU。據悉，輝達預計明年將在台積電的3奈米製程上生產Rubin系列AI GPU。儘管AMD與Broadcom也使用台積電3奈米製程，但它們的數據中心業務仍無法達到輝達的規模。

然而，輝達卻掌控了台積電的大部分先進製造能力。據報導，今年早些時候，輝達已確保拿下台積電70%的先進晶片製造產能。這也解釋了為何其AI營收與競爭對手之間差距如此巨大。

同時，智慧手機巨頭Apple也搶下大量3奈米製程產能，用於iPhone；據說明年Apple還搶下台積電2奈米產能的一半，用於下一代iPhone。這也意味著輝達預計在2028年推出Feynman系列GPU時，才會從3奈米升級到A16製程。

輝達預計在2028年推出Feynman架構時，有望交付更強大的AI處理器。更重要的是，輝達據說是唯一在測試A16製程的公司，Apple尚未涉足，而競爭對手也未傳出計劃採用A16製程，意味著輝達可以持續掌控大部分供應。

報導表示，可以理解為什麼輝達會爭取成為台積電A16製程的主要客戶。輝達預測，到2030年全球AI基礎建設支出將達3兆至4兆美元，並估計全球數據中心資本支出未來五年每年增長40%。因此，輝達先行佈局AI晶片市場，確保在競爭對手擴張前穩固地位，是合理策略。如果輝達能交付更強大、能降低數據中心運營成本的晶片，它的客戶很可能會繼續增加投入。

因此，未來五年輝達保持AI晶片領導地位並不令人意外，而這也很可能為投資者帶來更多潛在收益。

