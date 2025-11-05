地下化淪為政績表現 曾文生：Power Couple是電網強韌新方向

台電董事長曾文生強調，地下化過度恐反增風險。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣電力工程協會今（5）與台電等單位舉行架空與地下電網韌性推動研討會，台電董事長曾文生提到，地下化已淪為政績表現，但地下化非萬靈丹，他形容，火氣大拚命吃黃蓮也會出問題，例如維修難度會增加。

今年丹娜絲颱風有電桿殺手之稱，創下台電史上倒塌最多電桿的紀錄，讓地下化問題又成為焦點。曾文生今大談地下化，他形容電力系統就像人的身體，如果他發生了一些狀況，就要去調整，你如果是單方的藥，不見得會解決問題。

他說，地下化最有意義的地方，會因應風災造成電桿倒塌的地點來做地下化，對於電網韌性的強化會最有幫助。現在很多在都會地區裡面的電桿，即使是用架空線，也不太容易被強風吹斷的。

若要把所有的解決問題的方法，全都用地下化來解決，他說，可能會造成更多的問題，因為地下化後，維修或是搶救的時間會變長。

曾文生也說，離島其實它沒有遮蔽物，大風進來的時候（電纜）是最容易斷的，而且颱風過後要搶修，要繼續設備維護，其實是非常困難的，台灣現在地下化比率最高的是離島。

目前台灣的配電系統地下化比例已近48%，將近要過半。若比較日本、韓國，韓國的地下化比例是20%，日本的地下化比例不到10%，曾文生說明，雖與國土面積比較大有關，但其實台灣地下化的比例其實是非常、非常高的。

另外AI資料中心用電成為關注重點，工研院指出，台灣一年AI用電約16億度，隨著輝達、台積電擴廠等需求，未來用電成長，強韌電網為能源發展迫切課題。

曾文生提到，AI的發展下，算力即國力，但「算力的基礎其實是電力」，電力系統有各種電力來源，也有機組的匹配，他也提出Power Couple新概念，把不同性質的發電設施，如離岸風電、太陽光電與天然氣機組，策略性地配置在同一地點或同一輸電線路上，形成互補與加乘的組合。

他解釋，因再生能源具有間歇性特質，並非全天候穩定供電，若能在同一線路上增設可調度的天然氣機組，可即時補上電力，也可共用輸電設備，減少線損，並降低投資成本。「供需匹配」下能提升電網韌性，會是未來各國在規劃發電、負載配置時的重要概念。

