國發會首推國有房地標租中興新村

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會推動中興新村活化，透過分期釋出前省府宿舍老屋，導入民間資源，轉型為融合文化、餐飲、旅宿與運動產業的多元聚落。為此，國發會也在今年下半年首次推出國有房地標租案，至今3案已有2案順利完成標租，用途分別為餐廳和旅宿，預計明年1月試營運。

今年下半年，國發會已推出3批國有房地標租活化案，分別導入文化餐飲、特色旅宿與運動休閒機能。標租案一公開即引起各界高度關注，其中兩案順利完成標租，進駐廠商將整備優化空間後，預計於115年1月試營運。

中興新村活化專案辦公室主任吳文貴說明，首批活化聚焦省主席官邸與主管宿舍，以歐式木造雙層建築與寬敞庭園為基底，轉型為融合歷史記憶與現代美學的精緻餐廳，並結合休閒餐飲空間與地方創生選物平台，打造兼具文化深度與創業機會的場域。

第2批則釋出光華二路二街12戶整修完成的宿舍，每戶皆擁獨立門戶與庭院，環境清幽、設施完善，串聯在地美食與文創資源，打造為具有中興新村風格的旅宿聚落。

第3批則以青少年活動中心與羽球館為運動經濟發展主軸，搭配周邊30戶整修完成房地，導入運動休閒機能，擴展聚落的產業深度與多元性。國發會已10月22日公告標租資訊，11月5日開放現場參觀，11月24日截止投標，預期吸引運動品牌與業者進駐，打造運動與文化兼容並蓄的新型態聚落。

國發會表示，未來將持續釋出中興新村更多空間，擴大餐飲、旅宿、運動產業與地方創生的生態系，以嶄新姿態重新吸引人潮與產業進駐，攜手打造文化景觀、創生活化、多元產業並進的中興新村創生廊帶。#

