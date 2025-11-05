藥華藥銷售團隊擴編收成效 10月營收14億元創新高

藥華藥10月營收創新高。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司藥華藥（6446）今（5）日公告10月營收14億元，月增6.55%、年增53.58%，創單月營收新高。藥華藥表示，10月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeg在美國及全球市場銷售持續成長貢獻，尤其美國與日本子公司銷售團隊擴編效益已開始顯現，並同步展開原發性血小板過多症（ET）市場布局，預期將為明年營運提供成長動能。

Ropeg目前主要針對真性紅血球增多症（PV）病患，而在新適應症ET的藥證申請進展上，繼中國、台灣及日本完成送件後，藥華藥已於美國時間10月30日正式向美國FDA提交藥證申請，並爭取優先審查資格，若順利獲准，最快可於明年上半年取得美國ET藥證，為藥華藥營運啟動第二個成長引擎。

請繼續往下閱讀...

由於ET與PV病患皆由血液腫瘤科醫師照護，Ropeg取得ET藥證後，美國ET患者將可即刻受惠。根據流行病學盛行率推估，美國約有15萬名ET患者，目前主要治療藥物為愛治（HU）與安閣靈（ANA），但療效與耐受性有限，反映對創新治療選項的需求殷切。

為即將進入ET市場，藥華藥已提前展開美國的銷售、醫學、行銷及市場准入等全面部署，銷售團隊於今年陸續完成擴編及培訓，不僅持續深化PV市場覆蓋，也已就位支持ET藥證核准後的快速放量。

