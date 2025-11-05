榮成10月營收維持正成長 Q4旺季正向

榮成10月營收41.13億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕工紙大廠榮成（1909）今日公告10月營收41.13億元，月增7.58%，連續4個月正成長，唯年減5.32%，前10月累計營收為367.26億元、年減6.91%。榮成指出，第四季進入工紙傳統旺季，市場需求回溫、紙價持續上漲，帶動10月營運增溫。

榮成指出，10月中國工紙市場持續好轉，大廠庫存降至近一年低點，顯示需求暢旺、出貨動能強勁，帶動營運回溫。法人也認為，因進入傳統旺季，出口訂單及內需同步增溫，紙價上漲也帶動下游客戶積極備貨，部分紙箱廠因看好後市而擴大採購，中國十一長假期間部分紙機輪停保養，使供給端略為收縮，有助市場供需平衡，整體市場展現穩健成長與良性發展態勢。

展望第四季，法人看好，造紙產業有望進入成本改善、需求回暖的雙重驅動週期。自8月以來包裝紙價格累計上漲約1300至1517元一噸，加上雙十一、聖誕節與農曆春節等節慶消費品出口包裝需求釋放，預期工紙市場在成本支撐、節前備貨需求推動下，有望延續成長走勢。

