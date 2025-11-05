非帶豬肉不可？海關12天查獲豬肉製品41件共28.9公斤

雙11跨境網購旺季將至，財政部關務署呼籲民眾切勿網購豬肉製品，共同防堵非洲豬瘟。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為防堵非洲豬瘟，海關對入境旅客、貨物及郵包從嚴查核，提高人工開箱查驗比率，根據統計，自10月24日至11月4日，共查驗6.6萬件，查獲違規豬肉製品41件、28.89公斤；其中人工開箱共5.7萬件，查獲豬肉製品40件、28.6公斤，絕大多數都是人工開箱查獲。財政部關務署呼籲，「雙11」跨境網購旺季將至，為防堵非洲豬瘟，請民眾切勿跨境訂購或輸入豬肉製品等，以免違法受罰。

根壉關務署統計，自10月24日加強抽核以來，截至11月4日止，共查核6萬6218件，查獲疑似違規豬肉製品共41件、28.891公斤，有25件來自中港澳，查獲案件均已移送給農業部防檢署查驗；其中，入境旅客共查獲27件、19.075公斤，進口郵包查獲12件、7.906公斤，快遞貨物查獲2件、1.91公斤。

請繼續往下閱讀...

關務署表示，民眾以海運快遞、空運快遞或郵包進口的貨品，無論是否於電商平台下單購買，均全面X光儀檢，海關將針對自中國、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物及郵包加強抽核，提高人工開箱查驗比率，從嚴查核，並請農業部動植物防疫檢疫署檢疫犬隊配合協查。經海關查獲違規輸入豬肉及其製品，將依「動物傳染病防治條例」移請防檢署依其違章情節處以高額罰鍰或移送刑事偵辦，民眾切勿心存僥倖，以免遭受重罰。

關務署說明，動植物產品、肉類製品等應施檢疫物均有輸入管制規定，為避免民眾不慎輸入管制物品，建議於網購前先至關務署的「貨品歸屬稅則查詢系統」（https://hscode.customs.gov.tw/）或「關港貿單一窗口」網站（通關服務／免證查詢服務／其他相關查詢／（GC473）貨品輸出入規定查詢）查詢輸入規定。若貨品涉有輸入規定者，應事先向主管機關申請取得輸入許可文件，以加速通關。

關務署呼籲，除了不要自行網購豬肉及其製品之外，也請民眾務必告知在越南、中國及香港等地的親友注意相關規定，若不慎收到應施檢疫物，應立即送交防檢署辦理銷毀。海關將持續加強查緝與宣導，齊心防範非洲豬瘟及非法走私，共同守護台灣農畜產業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法