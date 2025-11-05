自由電子報
中石化重大訊息 京華廣場聯貸案獲銀行同意展延1年

2025/11/05 18:03

中石化代理總經理陳穎俊（右）召開重大訊息記者會，子公司鼎越開發聯貸案已正式取得銀行團同意，合約展延一年。（擷取自證交所）中石化代理總經理陳穎俊（右）召開重大訊息記者會，子公司鼎越開發聯貸案已正式取得銀行團同意，合約展延一年。（擷取自證交所）

〔記者張慧雯／台北報導〕中石化（1314）今日召開重大訊息記者會，中石化代理總經理陳穎俊指出，由於京華廣場土地目前受到法院扣押，影響開發進度，經多次與金融機構協商與申請後，子公司鼎越開發聯貸案已正式取得銀行團同意，合約展延一年。

他表示，鼎越開發旗下的「京華廣場」土地開發案，聯貸案原定於今日到期，但由於「京華廣場」土地目前受到法院扣押，進而影響整體開發進度，為此，中石化與鼎越董事會審議通過，並簽訂相關增補協議，根據協議，雙方將於2026年3月、6月、9月分別償還5億元、10億元及15億元。

陳穎俊也強調，中石化與鼎越將持續依約執行後續作業，確保對金融機構的債務承諾如期履行。此外，為強化財務結構與現金流，也規劃處分高雄前鎮地區部分土地資產，以償還銀行借款並充實營運資金。

最後他也感謝股東、銀行及社會各界的信任與支持，強調中石化將秉持一貫專業與踏實經營原則，持續提升營運效率與轉型動能，維護投資人及所有利害關係人的權益，並創造企業與股東的長期價值。

