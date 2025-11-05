「愛美全球」踩傳銷法規紅線 公平會重罰50萬

日倍增公司（原名為「愛美全球事業有限公司」）因變更傳銷制度未事先報備，遭公平會重罰50萬。（圖擷取自「愛美全球事業有限公司」網站）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告，日倍增有限公司（原名為「愛美全球事業有限公司」）因從事多層次傳銷，但變更傳銷制度卻未事先報備，違反「多層次傳銷管理法」第7條第1項規定，遭公平會重罰50萬元罰鍰。

公平會說明，日倍增在去（2024）年報備從事多層次傳銷，主要銷售食品、美容保養品等商品，但遭民眾反應，該公司在去年7至8月舉辦「愛美全球台灣會員獎勵越南5天4夜旅遊活動」、今年2月至5月舉辦「全球分紅【VV1】獎勵方案」，都未事先報備，涉有違反「多層次傳銷管理法」規定。

公平會調查發現，日倍增公司舉辦獎勵越南旅遊活動、以及全球分紅獎勵方案，均屬傳銷制度之內容，應事先報備，方可實施，並考量日倍增公司因本方案之購買經營權金額大，招攬參加人數多，對市場有一定影響，因此裁罰50萬元。

公平會再次提醒，已有多件傳銷事業變更傳銷制度、卻因未事先報備而挨罰的案例，提醒相關事業「從事多層次傳銷一定要先報備」，倘有相關問題也可事先諮詢公平會，避免違法。

