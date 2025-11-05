悲歌！中國逾600萬家庭繳不出房貸 恐面臨被迫法拍危機

中國房市泡沫破裂已超過5年時間，越來越多家庭陷入繳不出房貸的困境。近日中國多位自媒體博主與民間監測報告指出，全國可能已有600百多萬個家庭出現「斷供」（繳不出房貸）或「被迫法拍」現象，恐進一步波及金融體系。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房市泡沫破裂已超過5年時間，越來越多家庭陷入繳不出房貸的困境，面臨沉重的經濟壓力。近日中國多位自媒體博主與民間監測報告指出，全國可能已有數百萬個家庭出現「斷供」（繳不出房貸）或「被迫法拍」現象，恐進一步波及金融體系。

中國知名財經博主「微湖說房」湖說房」近日發布影片表示，根據中國國家金融監管總局和中國人民銀行的數據，全國連續3個月未繳房貸，達到斷供標準的人數已經高達187萬，較去年同期年增加35.6%。

而與銀行協商延後還款或暫緩償還的貸款人更達200萬戶，再加上約200萬已進入法拍程序的房產，全國受影響家庭總數可能超過600萬；換句話說，中國全國超過600萬個家庭面臨繳不出房貸的危機，或已陷入資不抵債狀態。

「徽湖說房」分析，「這意味著中國至少有八分之一的房貸家庭，已出現現金流困境」，並警告，若未來3年經濟與就業形勢無明顯改善，這些延後還款的貸款人很可能最終仍走向斷供。

根據部分民間監測平台統計，目前中國主要城市的法拍房源依然居高不下，許多房產以低於市場價格的7折出售，這不僅增加了市場供應量，也進一步擾亂房價體系。

「徽湖說房」指出，法拍房不只是供需問題，更是信心問題，如果600萬套房源同時湧入市場，將對房價造成雪崩式衝擊，摧毀市場心理。

擁有27.7萬粉絲的時事博主「狗哥」分析指出，這場房貸危機背後，是中國普通家庭「金融脆弱性」的集體顯現，也反映出中國經濟結構性問題：就業以短期、低保障工作為主，百姓沒存款也沒福利保障，經濟一波動就影響基本生存。

「狗哥」引用中國官方報告指出，中國2年前就有2億名「靈活就業」人口，其中超過一半屬於「金融脆弱性」群體，翻譯成白話，就是指中國有2億人失業，其中一半的人沒有存款，一旦失業或收入中斷，極容易陷入債務困境。而如今中國的經濟情況比2年前更嚴峻。

「狗哥」分析指出，當個人無法償還貸款、房產被迫法拍、資產價值蒸發，金融體系將面臨連鎖反應。銀行風險短期內可能不明顯，但隨著斷供潮蔓延，金融壓力將逐步傳導，影響經濟穩定。

「狗哥」指出，中國大量民眾繳不起房貸的問題，不僅是房市的危機，更是整體經濟結構性問題的縮影。隨著企業倒閉、就業市場疲弱與收入下降，民眾償債能力普遍下滑，而房價又持續下跌，導致資產縮水與信心喪失。這形成了房價下跌、信貸緊縮、消費萎縮、經濟放緩這樣的惡性循環。

