中國廉航招聘「空嫂」掀熱議 外媒也追風

2025/11/05 17:31

中國春秋航空宣布計劃聘用已婚婦女和母親擔任空服人員，並稱她們為 「空嫂」。（示意圖，路透資料照）中國春秋航空宣布計劃聘用已婚婦女和母親擔任空服人員，並稱她們為 「空嫂」。（示意圖，路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國廉價航空公司宣布將聘用已婚婦女和母親擔任空服人員，並稱她們為 「空嫂」，引發國內批評，外媒也追蹤報導。

春秋航空宣布計劃聘用已婚婦女和母親擔任空服人員，並稱她們為 「空嫂」，聲稱她們擁有「生活經驗和對乘客的同理心」。

外媒《越南快報》報導，這家總部位於上海的廉價航空公司表示，正在招聘25至40歲的女性空服員，最好是已婚或有子女的女性。

該航空公司計劃招聘30至60名擁有學士學位、身高在162 至174公分之間且有飯店服務經驗的女性。

另根據《新加坡獨立新聞》報導，一名招募人員將應徵者描述為「空嫂」，稱她們會為老年乘客和兒童帶來更多的同理心和生活經驗，並能提供更好的照顧，此舉加劇了爭議。

一位招募經理告訴中國新聞社，這些「空嫂」擁有寶貴的人生經驗和同理心，這有助於她們更有效地照顧兒童和老年乘客。

春秋航空公司辯稱，此舉旨在擴大員工隊伍，並為女性提供更多樣化的就業機會。

然而，使用「空嫂」一詞在中國社交媒體上引發了強烈抗議，許多人對此表示批評。一位網友寫道：這個標題對女性太不尊重了。它強調了她們年紀較大且已婚。

另一位網友說：阿姨這個詞帶有濃重的家庭色彩，它讓人聯想到照顧丈夫和孩子的傳統家庭主婦。

在亞洲很多地方，「阿姨」這個詞不僅用來稱呼親戚，也用來稱呼年長的女性，這通常被認為是性別歧視或年齡歧視。

