遠傳入股思納捷結合案 公平會不禁止

遠傳電信透過子公司新世紀資通入股思納捷，公平會不禁止其結合。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告，遠傳電信欲透過子公司新世紀資通取得能源設備公司思納捷30%股權，申報結合完成後共計80%股權之結合案，因為尚無顯著限制競爭疑慮，公平會不禁止其結合。

遠傳5月公告新世紀資通將收購思納捷股權，強化能源管理市場佈局。公平會說明，新世紀資通增加取得思納捷80%股權，已持有思納捷科技3分之1以上股份，並直接控制該公司業務經營及人事任免，已達到申報門檻，且無同法第12條除外適用之情況，故依法提出結合申報。

公平會指出，參與結合事業均有提供「能源管理系統建置及應用」服務，具有水平競爭關係，屬於水平結合，此外，遠傳及新世紀資通在提供「能源管理系統建置及應用」服務過程中，會將相關之統包「機電工程」委託思納捷承攬，故亦具有上、下游交易關係，亦屬於垂直結合。

經公平會分析，參與結合事業在「能源管理系統建置及應用」及「機電工程」等服務市占率不高，而且相關市場參進者眾多，技術參進門檻低，且並不以電信業者為必要參進條件，參與結合事業也皆非該市場領導業者。

因此，公平會認為，結合後對相關市場不致有顯著限制競爭效果，且有助於參與結合事業資源整合、提升營運效率，爰依「公平法」第13條第1項規定，不禁止結合。

