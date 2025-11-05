環保法規日益趨嚴 平和環保前3季EPS3.16元

環保法規日益趨嚴，平和環保前三季EPS3.16元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕全球關稅貿易戰的不確定因素存在下，綠能環保股平和環保（6771）公告前三季營收4.78億元、年增2.24％，稅後淨利0.98億元、年增11.01％，每股稅後盈餘（EPS）3.16元。平和環保指出，在環保法規日益趨嚴之下，平和環保多元化彈性服務，具更多優勢爭取新客戶，今年以來陸續增加新客戶，隨著新客戶的水質與操作處理磨合期過後，營運規模可望穩定成長。

平和環保表示，第三季受到美國對等關稅影響，下游出口導向產業客戶的產能稼動下降，平和環保廢水代處理量略減，加上夏季電費墊高成本，第三季營收1.53億元、稅後淨利2887萬元，分別較去年同期略減3.28％、6.77％，不過，整體而言，影響相對有限。

平和環保解釋，多數下游客戶以出口導向產業為主，無法完全避免美國加徵對等關稅影響，但客戶個別影響程度不同，以及下游產業客戶分散，8月起美國調整台灣暫時性對等關稅，平和環保營運微幅波動，得力於近年積極分散風險得宜。

