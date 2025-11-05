新紡決議出售士林大樓 估價逾40億元交易對象曝光

新光紡織今日召開重大訊息說明記者會，旗下子公司新光資產管理股份有限公司將出售位於士林區陽明山段1901地號之土地及其上建物。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕新光紡織（1419）今日召開重大訊息說明記者會，旗下子公司新光資產管理股份有限公司將出售位於台北市士林區陽明山段1901地號之土地及其上建物，交易對象為關係企業新光醫療財團法人。此案估價逾40億元，並已獲董事會通過，後續將提報股東臨時會審議，依規定通過後始得簽訂契約。

新光紡織指出，此次處分大樓主要因應央行不動產貸款管理措施，強化資金調度彈性，並配合集團多角化經營策略，提升資產運用效率。此次出售的大樓緊鄰新光醫院，曾於今年4月1日至7月29日委託專業不動產顧問公司公開招標出售，但因市場因素未能標脫。其後，新光醫療財團法人主動提出購買意願，雙方展開洽談。

新紡依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，本案屬關係人交易，且交易金額超過母公司總資產10%，需提股東會決議。經兩家專業不動產估價師評估，本案估價分別為新台幣40億4158萬6219元及40億4084萬2004元。

新光紡織表示，若本案順利成交，不僅可強化營運資金及提升資產活化運用效率，買方亦因鄰近醫療設施而具實際使用需求，對買賣雙方皆具效益。公司未來將持續以穩健與透明原則落實資產管理與財務策略，為股東創造長期最大利益。

