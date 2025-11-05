行動電源頻傳爆炸 經部：邊境抽驗提高10倍

經濟部標準檢驗局表示，已將行動電源商品的邊境抽驗比例提高10倍，加強品質把關。（標準局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為確保行動電源產品品質與檢驗驗證內容一致，並保障民眾使用安全，經濟部標準檢驗局表示，已將行動電源商品的邊境抽驗比例提高10倍，加強品質把關，嚴格確認產品是否符合國家標準及驗證要求，防止不合格商品流入市面。

標準局提醒，行動電源屬鋰電池產品，具有高能量密度與高效充放電等特性，但若品質衰退或使用不當，容易發生「熱失控」現象，造成起火風險。

請繼續往下閱讀...

標準局提醒，民眾在選購時務必認明BSMI商品檢驗標識（R字軌及指定代碼），使用時避免無人看管時充電，避免充電時周圍高溫、潮濕或有易燃物，充飽電應拔除電源。如發現行動電源有異常破損、膨脹的情形，要立刻更換。

標準局說明，鋰電池相關商品（如行動電源）自2014年起即依《商品檢驗法》公告為強制性應施檢驗品目，產品須符合國家標準並通過檢驗取得商品驗證登錄證書，才可上市販售。

為持續確保商品安全，標準局表示，除強化邊境查驗外，亦辦理市場購樣檢測，確認商品是否與原申請檢驗的商品一致，並派員至經銷場所檢查商品是否標示商品檢驗標識。

針對違規者，標準局指出，經檢測或檢查發現違規者，如果是業者未完成檢驗程序，處新台幣20至200萬元罰鍰，並限期回收或改正；如經檢驗不合格，視違規情節輕重要求限期回收或改正、廢止證書等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法